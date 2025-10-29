Los 237 nombres de las víctimas de la dana, leídos uno a uno: así es el programa completo del Funeral de Estado en Valencia

Misa funeral por los fallecidos en las inundaciones provocadas por la dana, en la Catedral de Valencia, a 9 de diciembre de 2024. Jorge Gil / Europa Press

Una emotiva y solemne ceremonia un año después de la tragedia. Este miércoles, la Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge el Funeral de Estado por la dana en memoria de los fallecidos por las inundaciones del pasado mes de octubre. Un acto en el que se leerán los nombres de las 237 víctimas mortales uno a uno.

Será uno de los momentos más emotivos del Funeral que dará comienzo a las 18:00 horas después de la llegada de los familiares de las víctimas, de los alcaldes de los municipios afectados, los presidentes autonómicos de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, de los miembros del Gobierno de España y el presidente Pedro Sánchez, y de los Reyes.

El acto comenzará con la interpretación del himno nacional para continuar la bienvenida con la presentadora de la ceremonia, Lara Siscar, y comenzar el acto en memoria de las víctimas.

Será en ese momento cuando se proceda a la lectura de las 237 personas que perdieron la vida como consecuencia de las riadas. Se producirá esa lectura de uno a uno. Tras el emotivo homenaje, tendrá lugar una interpretación de María Bartomeu, conocida como 'La Maria'.

En ese momento intervendrán las tres familiares de las víctimas. En primer lugar lo hará Andrea Ferrari Canut, seguida de Naiara Chuliá Beitia, residente en el municipio valenciano de Bétera, y, por último, intervendrá Virginia Ortiz Riquelme, vecina de Letur.

Tras una ofrenda floral que realizarán los Reyes, tendrá lugar un emotivo minuto de silencio antes de concluir el acto con la intervención de Felipe VI y la interpretación del Adagio del Concierto de Aranjuez.

Se espera que sobre las 19:00 horas el acto finalice tras una hora de ceremonia que se espera que sea muy emotiva.

Funeral de Estado

A esta cita, celebrada en el primer aniversario de la dana, están invitados los presidentes de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía: Carlos Mazón, Emiliano García-Page y Juanma Moreno.

Asistirán también las principales autoridades del Estado y los familiares de las víctimas mortales de la dana, que serán los protagonistas del homenaje, al que se accederá por medio de invitación personal.

El funeral, además, reservará "solo un papel relevante" para la Casa Real y los familiares. Así lo aseguró la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez.