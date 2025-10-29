228 millones habrían evitado la catástrofe de Valencia: el Gobierno revela por obligación la inversión que paralizó Ribera

Obras previstas para la cuenca del Poyo paralizadas por Teresa Ribera en 2021. Arte EE

Las tres grandes obras para encauzar y drenar los barrancos de la cuenca del Poyo costaban 109 millones. Los dos desvíos al río Turia, 119 millones.

Así consta en los proyectos originales, obtenidos por EL ESPAÑOL tras una reclamación a Transparencia, que ha forzado a la CHJ a precisarlos.

La vasta documentación obtenida permite conocer el detalle de cada una de las obras para desviar, encauzar y laminar las avenidas, unas actuaciones que el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera sometió en 2021 a la "paralización de proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales".

Ribera, pese a conocer de primera mano un proyecto al que ella misma otorgó la memoria ambiental positiva en 2011 como secretaria de Estado de José Luis Rodríguez Zapatero, lo descartó en el primero de sus presupuestos como ministra en 2021, así como en los dos posteriores de 2022 y 2023.

El resultado es de sobra conocido. En dicha cuenca desprotegida murió el grueso de las 229 víctimas mortales de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024.

Los documentos al fin brindados componen el proyecto completo elaborado en 2010 por la firma de ingeniería Typsa. Los impulsores de la iniciativa recordaban una cifra de 240 millones. La misma, sin embargo, es de 245 millones IVA incluido, algo superior.

No obstante, la obra dura, la más importante, alcanzaba los mencionados 228 millones de euros. 5,77 y 5,83 millones costaban, respectivamente, dos proyectos menores de correcciones hidrológicas y restauración forestal en la cuenca alta del barranco del Poyo.