Mazón hace autocrítica en el aniversario de la dana de Valencia: "Hubo cosas que debieron funcionar mejor"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reconocido que "hubo cosas que deberían haber funcionado mejor". "Hubo cosas que debieron hacerse mejor, debemos reflexionar ante el desamparo de los valencianos, también los días posteriores", ha afirmado.

En su declaración institucional, hubo espacio para la autocrítica, ya que el presidente autonómico manifestó que hubo cosas que debieron funcionar mejor, pero no señaló directamente a ninguna de las administraciones.

La manifestación, sin embargo, supone un cambio en las anteriores que ha realizado en las que sí ha señalado directamente al Gobierno de España, en concreto a la Aemet y la CHJ por la falta de información de la Generalitat.

"Seguimos sanando humanamente y reparando materialmente. Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también en los días posteriores cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable", ha reconocido Mazón.

"Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no es suficiente", ha apostillado.

Así lo ha transmitido en la declaración institucional que ha realizado en el Palau de la Generalitat el día que se cumple un año de la fatídica dana del 29 de octubre de 2024 en la que 229 personas perdieron la vida.

En ella, ha anunciado que el Pleno del Consell ha acordado declarar el 29 de octubre como día de luto oficial en "recuerdo y memoria" de todas las víctimas de la dana.

En el acto han estado presentes los altos cargos del Consell junto con diferentes autoridades locales, como la alcaldesa de Valencia, María José Catalá o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

"Hoy, 29 de octubre toda la Comunitat se une en una jornada de dolor, condolencia, solidaridad y compromiso. La dana descargó lluvias de una intensidad sin precedentes y provocó riadas que destruyeron empresas, comercios y cosechas", ha comenzado su discurso Mazón.

Además, también ha recordado a las víctimas de la barrancada del pasado mes de octubre. "Lo que nos ha marcado a todos fue la pérdida de 229 vidas", ha asegurado.

Es por ello que el jefe del Consell ha dado a conocer que, "desde hoy", el 29 de octubre será día de luto oficial "en memoria y homenaje" de las víctimas.

Es por ello que el president ha anunciado que se decretará "luto oficial en las tres provincias". "Nunca caerá en el olvido, aquel día y los que siguieron permanecerán siempre en nuestra memoria. Estremecieron a miles de personas y el dolor fue y sigue siendo inmenso", ha detallado.

Por otro lado, el jefe del Consell ha puesto en valor la "respuesta solidaria y ejemplar", además de "la capacidad de respuesta y el espíritu de superación de la sociedad valenciana". "Con esta declaración se quiere expresar su gratitud más profunda a quienes estuvieron en primera línea trabajando sin descanso", ha afirmado.