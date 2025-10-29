Gritos de las víctimas a Sánchez en el funeral de la dana: "Cobarde, saliste corriendo como un galgo"

A la finalización del funeral de Estado en memoria de los fallecidos de la fatídica dana del pasado 29 de octubre de 2024, algunos familiares de las víctimas han gritado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le han recriminado su huida de Paiporta en noviembre de 2024.

"Cobarde, saliste corriendo como un galgo", se ha escuchado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde ha tenido lugar la ceremonia en torno a la figura de Sánchez.

Al inicio del funeral, también se habían escuchado gritos de "traidores" contra el propio Sánchez, así como contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. "Ni el presidente del Gobierno ni el presidente de la Generalitat, sois todos cómplices".

El acto ha transcurrido con normalidad y con emotividad. Las interpretaciones musicales y las intervenciones de tres familiares de víctimas han sido protagonistas de la ceremonia.

Sin embargo, al concluir, cuando las autoridades se retiraban del lugar de la ceremonia, se han producido algunos gritos increpando tanto al presidente del Ejecutivo central.

Si a Pedro Sánchez por irse de Paiporta después de que le tiraran un palo le llaman "el galgo de Paiporta", ¿Mazón qué es? pic.twitter.com/ZVt0DdsLQQ — DedPull&Beer (@Aivan110) October 29, 2025

En ese momento, otros familiares han reprochado a los que han gritado a las autoridades que se trataba de un acto solemne y que por tanto no debían de realizar esas afirmaciones. "Para protestar están las manifestaciones", han expresado.

También ha recibido insultos el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien al finalizar el acto también han exigido su dimisión. "Mazón, dimisión", han gritado.