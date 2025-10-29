El desgarrador testimonio de Naiara, que perdió a su marido en la dana: "En mis sueños intentaba tantas veces salvarte"

Naiara Chuliá junto a la Reina Letizia en el funeral de Estado del 29 de octubre de 2025. EFE/ Ballesteros

La vida de Naiara Chuliá Beitia dio un vuelco el día 29 de octubre de 2024. Su marido, Slim, jamás regresó a su casa donde lo esperaban ella y sus dos hijos tras la fatídica dana que acabó con la vida de 229 personas.

Vecina de Bétera, ha sido una de las tres voces del funeral de Estado celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Durante su intervención, además de representar el dolor de las víctimas, ha contado cómo vivió ella el fallecimiento de su marido hace ya un año.

"Mi mundo se puso boca abajo, el momento más duro de mi vida fue decirle a los niños que no volverías, el cuadro de nuestras vidas se hizo añicos", ha relatado Naiara.

Naiara ha recordado que una semana antes de la tragedia, celebró su cumpleaños con su marido y sus hijos sin saber qué ocurriría ese fatídico martes de octubre. "Un día salió a trabajar y no regresó", ha explicado.

Slim, tunecino, tenía 47 años cuando pereció en las inundaciones de la provincia de Valencia. "Hoy me dan este altavoz para contar nuestra historia, tu historia, la de un luchador incansable", ha afirmado. "Si hubiera sabido que la conversación del día 29 por la tarde era la última, te habría dicho tantas cosas".

Naiara pensó en ir a buscarlo el mismo día 29, pero no pudo hacerlo. "Volviendo a casa por la noche con los niños, rogaba al universo que estuvieras allí, pero no estabas, la casa estaba helada", ha rememorado.

En ese momento, tal y como ha explicado en la ceremonia tuvo "una corazonada". "Algo iba mal. En ese momento llegó la incredulidad, la preocupación, las llamadas, el no puede ser".

"Nos movilizamos para encontrarte y te encontramos, ese día mi mundo se puso boca abajo, el momento más duro de mi vida fue decirle a los niños que no volverías", ha lamentado Naiara.

Naiara Chuliá durante su intervención. EFE/Ballesteros

"El cuadro de nuestra vida se rompió en mil pedazos y ahora tenía que reconstruirlo yo, pero faltabas tú, estaba perdida. Me repetí tantas veces que no podía, pero la gente que nos quiere me repitió tantas veces que no estábamos solos", ha relatado.

La mujer ha confesado que tenía pesadillas los meses posteriores y que a día de hoy todavía es complicado seguir adelante. "En mis sueños intentaba tantas veces salvarte, pero cuando estaba a punto de hacerlo, me despertaba". El día a día era "su pesadilla".

"237 historias"

Con un profundo pesar al rememorar la historia de Slim y su familia, Naiara no ha querido olvidar a todas las familias de las víctimas presentes en la ceremonia. "Yo cuento mi historia, pero aquí en esta sala hay 237 historias con nombres y apellidos", ha declarado.

Ahora, así lo ha expresado ante los familiares, autoridades y todo el país, ella tiene el deseo de que las familias de las víctimas encuentren "alguna esperanza para seguir adelante".

Para ella, su esperanza son sus hijos. "No puedo permitir que también pierdan a su madre", ha afirmado.

"Hemos perdido mucho con tu partida, peleaste como un titán. A todos los que se han ido, estoy segura de que nos cuidarán donde estén. Gracias por escucharnos y por recordarlos conmigo", ha concluido su intervención en la ceremonia.