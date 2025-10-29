El afecto del rey y la prudencia de Sánchez: así ha sido el encuentro íntimo con las víctimas de la dana sin Mazón

Los reyes muestran su afecto a los familiares de las víctimas de la dana. Ballesteros / Efe

Los Reyes de España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido este miércoles un breve encuentro con varios familiares de las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre antes de que diera comienzo el Funeral de Estado en el Museo de las Ciencias de Valencia.

Un encuentro sin el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, en el que sus majestades han mostrado su afecto a los representantes de las asociaciones de víctimas escuchando sus historias y a las personas que perdieron en la fatídica riada del año pasado.

Durante este saludo en una sala privada contigua a donde se celebra el acto oficial, también han estado presentes el presidente del Ejecutivo central, Sánchez, que tras saludar a las portavoces de las asociaciones de víctimas se ha mantenido en un segundo plano mientras el rey Felipe VI y la reina Letizia continuaban trasladando sus condolencias.

También entre ellos se encontraba la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha abrazado a Toñi García, portavoz de la Associació Víctimes de la DANA 29-O, mientras hablaba con la reina. Ella, de Benetússer y funcionaria de carrera que trabaja en la Generalitat Valenciana, perdió a su marido y a su hija en las inundaciones.

El presidente de la Generalitat no ha participado en este encuentro, organizado por Moncloa. Varias asociaciones reclamaron en su día que el jefe del Ejecutivo valenciano no asistiera al Funeral de Estado. La presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez, reclamó que, en caso de que finalmente Mazón decidiera hacerlo, no les saludara.

