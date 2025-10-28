El recuerdo de Matías Prats (74), periodista, al pisar la zona cero de la dana: "El acontecimiento más terrible que he contado"

Matías Prats en los informativos y en la zona cero de la dana. EE

En la víspera del aniversario de la fatídica dana del pasado 29 de octubre, es imposible no acordarse de la devastación que provocó la riada en la provincia de Valencia, la cual se llevó la vida de 229 personas hace casi un año.

Dada la magnitud del desastre, personalidades como Rosalía, Paz Padilla y muchos otros se acercaron a la ciudad para mostrar su apoyo a los afectados y aportar su granito de arena. Algo que también hizo Matías Prats desde su posición como periodista.

El periodista de 74 años es una de las figuras más reconocidas de la comunicación periodística, y como tal, quiso estar sobre el terreno para narrar la realidad de los valencianos tras la tragedia.

Ahora, un año después de ver en primera persona el sufrimiento de los afectados y el dolor de los familiares de las víctimas y desparecidos, el periodista ha querido recordar en los informativos de Antena 3 cómo vivió esos días en Valencia.

"Cuántas veces te he contado, Mónica, que ha sido el acontecimiento más duro y más terrible que he tenido que contar a nuestros espectadores", recuerda en los informativos.

"Ver con nuestros propios ojos cómo buscaban a las personas desaparecidas entre esos coches apilados desvencijados, cubiertos por toneladas de barro y de agua", relata sobre los primeros días de la tragedia en los que era casi misión imposible recorrer los pueblos más afectados.

"Casas destruidas, hogares anegados, vidas rotas y familias destrozadas para siempre. Ha pasado un año, es verdad, pero para muchos de nosotros parece que fue ayer", asegura Prats.

Fue el día 2 de noviembre de 2024, tan solo cuatro días después de la fatídica dana, cuando Matías Prats se desplazó in situ a Valencia para dar cobertura sobre el terreno de la tragedia que había acontecido en más de 80 municipios de la provincia.

"Muchos desaparecidos, es una cifra tan alta que nadie se atreve a dar de momento. Estamos en Alfafar, os voy a enseñar mientras como veis se ha despejado algo, esta calle estaba hasta arriba de coches volcados unos con otros", contaba mientras recorría la localidad.

En ese informativo contó que aquella "era una de las zonas críticas porque es el túnel en el que había apilados cerca de 200 coches. Se creía que podía haber alguna víctima, pero afortunadamente los bomberos, después de dos días de trabajo, han logrado sacar casi todos los coches y no hay ninguna víctima".

También en ese 2 de noviembre, las autoridades actualizaron el número de víctimas mortales. "Pero, sí que hay que hacer referencia a la nueva cifra de víctimas mortales, ha subido, no con el vértigo que lo hizo ayer, pero ya son 207 víctimas mortales", detalló.

La gráfica descripción del periodista no deja lugar a equívocos. "Un caballo desbocado, un torrente sin freno llegó a estos pueblos causando grandes destrozos y gran mortandad", contó en noviembre del pasado año tras la riada.