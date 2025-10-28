El PSPV pide a la periodista que comió con Mazón en la dana que entregue el ticket del parking del 29-O

El PSPV reclama a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, que entregue de forma voluntaria a la comisión de investigación de Les Corts el ticket del parking adonde le acompañó el jefe del Consell ese día, así como el cargo de la tarjeta con fecha y hora.

La formación socialista lo ha solicitado tras las informaciones publicadas en los últimos días sobre que Mazón acompañó en la tarde de la dana a Vilaplana a un aparcamiento situado en la Glorieta de Valencia tras dejar el restaurante El Ventorro, un nuevo fleco sobre la cronología de la riada.

A través de un comunicado, detallan que la petición responde al objetivo de "ayudar a la comisión de investigación para esclarecer los hechos".

"Ya no nos fiamos de Mazón ni de sus múltiples versiones, por eso queremos que nos acrediten con documentos la fecha, hora y lugar donde estaba el president la fatídica tarde de la dana", manifiesta el síndic del PSPV, José Muñoz.

En el escrito, Muñoz insiste en que "hay una obligación moral de dar toda la información". "Lo que necesitan las víctimas es reparación, justicia y verdad", asegura.

"Para conseguirlo podemos seguir el camino de la colaboración", subraya un día antes del primer aniversario de la dana, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos.

"Le pedimos esta información a ella como se la pediríamos a cualquier ciudadano o ciudadana que, por humanidad, tienen la obligación moral de dar toda la información a su alcance para saber qué hizo el president de la Generalitat Valenciana. Necesitamos conocer la verdad para poder avanzar", concluye.

Llamadas de Mazón

Sobre el encuentro que mantuvo el president de la Generalitat con Vilaplana, la magistrada encargada de la causa de la dana ha solicitado a Les Corts que remita el listado de llamadas del presidente de la Generalitat la tarde del 29 de octubre.

Se trata de las comunicaciones que el departamento que él dirige envió a la comisión de investigación de la dana en el parlamento valenciano.

Una solicitud se produce antes de la testifical de la periodista que comió el día de la tragedia con Mazón, Maribel Vilaplana, ordenada la pasada semana por la Audiencia de Valencia y que tendrá lugar el 3 de noviembre.

La petición se enmarca en el objetivo de la jueza de la dana de "recabar datos" sobre Carlos Mazón por si cabe abrirle "una causa penal", tal como ordenó la Audiencia de Valencia.