Mazón pide "coordinación institucional" y "abandonar la confrontación" política por la dana la víspera del aniversario

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido este martes, en la víspera del primer aniversario de la dana, una mayor "coordinación institucional" y "abandonar la confrontación" política generada a raíz de la tragedia ocurrida hace un año.

Lo ha hecho en la firma del convenio para renovar la vigencia de la comisión mixta entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, de la que también forma parte la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para acelerar los trabajos de reconstrucción en la provincia de Valencia del Plan Endavant.

Una comisión de la que el Gobierno central no forma parte y a la que el jefe del Consell ha vuelto a invitar a que se adhiera al considerar que es una "necesidad elemental, no política" que todas las administraciones implicadas en la recuperación del territorio formen parte de esta herramienta.

Mazón, que ha negado preguntas a los medios de comunicación durante la presentación del convenio, ha apelado a la "responsabilidad compartida" entre administraciones y ha cargado contra el "fenómeno artificial" de la confrontación, algo que, a su juicio, "solo busca contaminar la conversación pública y hurtar de ella el espacio que debería ocupar la información de los avances y los logros que se van superando".

En este sentido, ha manifestado que la sociedad reclama "acciones y no discusiones", y "no añadir ni un ápice de más dolor". "Hay que demostrar sin excusas que los valencianos están en el centro de las preocupaciones de todas las administraciones", ha dicho en una clara alusión al Ejecutivo central por su ausencia en la citada comisión mixta.

"Las administraciones estamos obligadas a colaborar, a coordinar, a sumar esfuerzos y no a confrontar datos o rebatir titulares, datos o incluso reproches que no aportan nada a la reconstrucción y solo añade más duelo al duelo y más incertidumbre a la incertidumbre", ha lamentado.

Con todo, el presidente del Gobierno valenciano ha advertido que la comisión nació "de la madurez institucional" y no de la urgencia, así como que su objetivo principal no es "separar, sino unir y coordinar". En ella, ha apuntado, "cada administración conserva su espacio, pero todos asumen una tarea común en la que no hay lugar para disensos".

Según ha sostenido, "los valencianos que se vieron afectados han de saber que la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos forman una red por la reconstrucción, un único espacio de confianza y coordinación en el de las decisiones se toman escuchando a quien está sobre el terreno y respetando el principio de responsabilidad".

A su juicio, "hay momentos en el que el debate político debe elevarse por encima de todo aquello que impida una respuesta a lo que demanda la ciudadanía y lo que nos demanda ante las consecuencias del más trágico episodio natural sufrido jamás por una región española".

Mano tendida al Gobierno

Acto seguido ha asegurado que el Gobierno de España "siempre será bienvenido" a esta comisión "en el momento que quiera y en las condiciones que estime más oportuno". "Mantenemos la mano tendida y la voluntad de cooperación".

"Es el momento de levantar la mirada y arrimar el hombro para demostrar a los valencianos que sus instituciones, todas ellas, las nacionales, autonómicas y locales, es decir, todo el Estado, trabaja coordinadamente para la recuperación".

El jefe del Consell ha asegurado que esta semana "está siendo, evidentemente, de dolor, recuerdo y reconocimiento", y ha compartido que "tiene que ser así". "La memoria de la tragedia sin precedentes que vivimos hace un año alienta y explica la necesidad de unirnos en un sentido homenaje colectivo a víctimas, afectados y damnificados por las riadas, y no puede ser de otro modo", ha expresado.

Por eso mismo, ha considerado importante "trasladar ese mensaje de responsabilidad compartida de las administraciones" en el proceso de reconstrucción y un "mensaje de reivindicación" para que esa cooperación entre administraciones "sea realmente efectiva de una vez". Y ha puesto la firma del convenio como ejemplo del "principio de colaboración interinstitucional".

"Actor esencial"

Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, ha destacado que la firma de este convenio es "la plasmación de la voluntad de acuerdo" con la finalidad concreta de impulsar las medidas del Plan Endavant y, "a su vez, para minimizar riesgos de cara al futuro".

También ha subrayado que la coordinación es el "elemento esencial" para que todas las voluntades "queden aunadas" y se produzca "la imprescindible unidad de esfuerzo". "Es un logro imprescindible", ha valorado.

Mientras, el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha resaltado el "valor político" que representa este convenio, en un contexto en que "la sociedad nos pide más cooperación, diálogo y unidad entre instituciones". "Cooperar no significa renunciar a las diferencias, sino poner por delante lo que nos une".

El presidente de la corporación provincial ha afirmado, asimismo, que ello "no se resuelve desde la confrontación, sino desde la suma de esfuerzos". "Cuando todos remamos en una dirección, el resultado se multiplica", ha proclamado.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que en este acuerdo "falta un actor esencial" que es el Gobierno de España -"no lo digo para crear polémica, sino por convicción"-, puesto que la reconstrucción "no puede hacerse a medio hacer".

Por ello, ha animado al Ejecutivo central a dar "un paso más" y "pasar del discurso a la acción" y le ha instado a "arremangarse y ponerse a trabajar" para, entre otras cosas, acometer las obras hidráulicas pendientes en los barrancos.

Así, ha emplazado al Gobierno a "creerse de verdad la reconstrucción porque esto no va de siglas" y ha advertido de que "solo todos a una avanzaremos con fuerza". A su juicio, este convenio es "nuestra manera de entender la política, con la mano dado a quien más lo necesita, con los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro".

La presidenta de la FVMP, Paqui Bartual, ha resaltado, por su parte, que este acuerdo es "la respuesta estructural" que necesitan los ciudadanos y ha alabado la "hoja de ruta para reconstruir el daño, prevenir lo que pueda venir y proteger lo que somos".