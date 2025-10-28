La jueza da otro paso contra Mazón al pedir su lista de llamadas durante su almuerzo con la periodista Vilaplana

La jueza de la dana ha decidido comenzar a dar pasos en su misión de "recabar datos" sobre Carlos Mazón por si cabe abrirle "una causa penal", tal como ordenó la semana pasada la Audiencia de Valencia.

La magistrada ha solicitado a Les Corts que remita el listado de llamadas del presidente de la Generalitat la tarde del 29 de octubre. Se trata de las comunicaciones que el departamento que él dirige envió a la comisión de investigación de la dana en el parlamento valenciano.

Esta solicitud se produce antes de la testifical de la periodista que comió el día de la tragedia con Mazón, Maribel Vilaplana, ordenada la pasada semana por la Audiencia de Valencia y que tendrá lugar el 3 de noviembre.

Un denominado "almuerzo de trabajo" por parte la Generalitat que se alargó durante casi cuatro horas hasta alrededor de las 18:45 y en el que Mazón le ofreció la dirección de la radiotelevisión valenciana, À Punt.

¿Y por qué quiere la jueza las llamadas de esa comida? "En el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la investigada Salomé Pradas y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón", según indica en el auto de este lunes.

La magistrada recuerda que la defensa de la exconsellera aportó un acta notarial con capturas de pantalla del móvil de Pradas y que, en la comisión de investigación de Les Corts, Presidencia envió un listado de llamadas de Mazón, entre las que se encontrarían las que tuvieron lugar con quien fue en su día dirigente.

Igualmente, destaca que la Audiencia Provincial de Valencia, en uno de sus últimos autos, señalaba que Mazón ostenta "la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell" y que tiene atribuidas "funciones directivas y de coordinación". De manera, proseguía, "que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

"Resulta igualmente preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios que pudiera haber efectuado el president sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo", indica la magistrada.

Tal y como expresaba el referido auto de la Audiencia Provincial, incide la jueza, "con el concreto momento en que se produjeron".

"El listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público, en tanto que ha sido remitido por Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes", justifica la instructora.

La mayoría del listado de llamadas aportado al Parlamento autonómico ya lo hizo público el propio Mazón en una intervención en Fórum Europa en Madrid el pasado febrero.

En aquellas llamadas expuestas no constaba, sin embargo, alguna de las conocidas con posterioridad, como la comunicación con la exconsellera Salomé Pradas a las 20:10, un minuto antes del envío del Es-Alert.

Esta trascendió cuando la propia Pradas aportó al juzgado su listado de llamadas, si bien la Generalitat ha desvinculado en todo momento esa comunicación al envío de la alerta.

El documento que aportó Presidencia incluía las llamadas atendidas y realizadas por Mazón desde el teléfono de un colaborador "cuando los problemas técnicos ocasionados por la dana le impedían utilizar su móvil corporativo".

En aquellas horas, el jefe del Gobierno valenciano ya se encontraba en el Cecopi que se llevaba celebrando desde las 17:00 en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, al que llegó a las 20:28.

Entre ellas, figuran las efectuadas a través del móvil de un colaborador suyo: dos a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; una a la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; y cuatro al presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Según ha podido confirmar este periódico, estableció comunicación con Montero y con Álvarez-Pallete. No así con Teresa Ribera.

A esas llamadas se añaden las Alberto Núñez Feijóo. Mazón habló con él a las 21:27. Después de esta primera llamada, figura otra a las 21:31. El presidente del PP dijo al visitar Valencia dos días después que había estado informado "en tiempo real".

Nueva versión

Mientras la causa judicial avanza, los últimos detalles confirmados por Presidencia de la Generalitat sobre lo que hizo aquella tarde han generado de nuevo inquietud dentro del PP.

En una entrevista con este periódico publicada el pasado domingo, Mazón respondió que salió "prácticamente a la vez" que Vilaplana del restaurante El Ventorro (alrededor de las 18:45) y que de ahí se desplazó directamente al Palau.

Detalló incluso su itinerario por la calle Bonaire, la calle La Paz, la Plaza de la Reina, la calle Miguelete, la Plaza de la Virgen y la calle Caballeros.

Sin embargo, en una nueva versión confirmada por Presidencia tras haberla revelado el diario Levante-EMV, el equipo de Mazón admite que salieron "a la vez" sin el "prácticamente".

Al llegar a la calle La Paz, en lugar de avanzar hacia la Plaza de la Reina, se dirigieron hacia el parking de Glorieta donde había aparcado Vilaplana. Allí se habrían despedido.

Este desvío pudo retrasar aún más la llegada de Mazón a su despacho, si bien Presidencia de la Generalitat no precisa la hora de llegada y mantiene que fue poco después de las 19:00.

Este nuevo viraje sobre el itinerario y el minutaje de Mazón durante la fatídica tarde ha reavivado la crítica interna en el seno del PP. Sus críticos lamentan la dificultad de defender su actuación con una cronología cambiante, así como la política comunicativa del episodio.