La jefa de Emergencias revela ante la jueza que el Gobierno le pidió a las 18:35 el envío de la alerta: "Inma, esto es necesario"

La jefa de Servicio de Emergencias 112, Inmaculada Piles, ha desvelado este martes ante la jueza de la dana que la Delegación del Gobierno le pidió a las 18:35 del 29 de octubre el envío del Es-Alert. "Inma, esto es necesario", le dijeron.

La responsable de Emergencias ha ratificado ante la magistrada la cronología sobre lo sucedido en el Cecopi y las conversaciones paralelas entre los altos mandos de la Conselleria.

De acuerdo con su relato, fue a las 18:35, cuando el mensaje que se acabó mandando a las 20:11 se lo plantearon por primera vez.

Así consta en un correo enviado por el jefe de la unidad de análisis del 112, Juan Ramón Cuevas, a esa hora, con "una propuesta de redacción de mensaje", ha señalado Piles.

En paralelo, ha dicho, las personas que estaban conectadas al Cecopi hablaban entre ellas. Fue ahí cuando la responsable de Protección Civil de la Delegacion Gobierno le dijo que era necesario el Es-Alert. "Y yo le mando un whatsapp a Jorge (Suárez, subdirector general de Emergencias) proponiéndolo", ha detallado.

"Me dice que sí, que lo estaban gestionando", ha señalado.

