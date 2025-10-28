La jefa de Emergencias destaca ante la jueza la falta de predicción de la Aemet y que no supo de la retirada de bomberos

La jefa del servicio de Emergencias 112, Inmaculada Piles, ha criticado este martes ante la jueza de la dana la falta de concreción de la Aemet y ha hecho hincapié en que el día 28 de octubre, el anterior a la tragedia, hicieron una previsión "sin saber lo que podía pasar".

Esta responsable de la Conselleria de Emergencias que dirigía Salomé Pradas es subordinada del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, por lo que su testimonio resulta especialmente relevante en la causa.

Piles ha explicado que el día 28 no entendían el episodio de lluvias. "La información que teníamos no tenía correspondencia con los avisos de la Aemet. Desde la Generalitat nos preguntaban y no sabíamos que contestar porque Aemet mantenía, pese a los avisos especiales, la alerta amarilla. No nos atrevimos a recomendar entre compañeros nada porque eran amarillos", ha indicado.

A preguntas de la magistrada, ha detallado que el día 28 arrancó "como lluvias en curso en Castellón, con alertas desde el 24 y gestionando como episodio lluvia habitual".

Esa jornada de lunes, ha dicho, se sigue gestionando el episodio "variando territorio e intensidad (centrado en Castellón)" y a mitad mañana recibieron el aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"Al llegar el aviso se toma en consideración el episodio. Desde nuestro punto de vista no venía acompañado con niveles de riesgo tan elevado como fue, y estábamos a la espera de ver en qué se concretaba. Nos reunimos compañeros (yo y mi equipo técnico y alguna persona de guardia) para analizarlo y llamar a Aemet", ha comentado.

A raíz de esa reunión interna y la llamada a Aemet, "que no aclara mucho más", deciden tomar decisiones "a la vista de los avisos especiales". Una de ellas, ha señalado, fue emitir desde el Centro de Coordinación de Emergencias un aviso especial para difundirlo.

Otra fue contactar con aquellos organismos que iban a tener participación más directa en el Plan de Inundaciones "para informar y hacer una 'pre-activación' de estar pendientes". "Sí que es verdad que no se sabía lo que venía, pero era importante que quedara esa trazabilidad de las actuaciones", ha agregado.

¿Se solicitó a los agentes medioambientales de la Generalitat?, le ha cuestionado la jueza. "Lo que se hizo fue ponernos en contacto con actores relevantes por si se activaba el Plan especial de Inundaciones. Hacía mucho que no se aplicaba la operativa de inundaciones. La cotidianeidad son los incendios forestales. En el tema inundaciones la operativa es distinta. En previsión de lo que pudiera venir se decide contactar con organismos", ha indicado.

"Se contactó con Aemet para que nos ajustaran más la previsión y nos aclararan las dudas. No veíamos la correlación medios comunicación y avisos especiales con los avisos de riesgo amarillos para el 28 y 29", ha insistido.

También hablaron con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). "Nos gustaría que supieran los términos en los que se habló. Se habló por la mañana y por la noche y al día siguiente (29) dos o tres llamadas. Nosotros mejor o peor intentamos contactar", ha afirmado.

Contactaron asimismo con el Centro de Gestión y Seguridad Vial (Cegesem), que coordinan información de carreteras, con los consorcios de bomberos y con la Conselleria Medio Ambiente.

¿Cuál fue la petición a la Conselleria?, le ha cuestionado la magistrada. "Fue preparémonos", le ha respondido. "Nos pidieron que formalizáramos la petición de movilización de recursos bien a través de prevención con directores forestales o con los medioambientales a través de la dirección general. Yo contesto que por qué se estaba variando el modo de petición de activación y que cuando viniera Jorge (Suárez) se vería", ha detallado.

La conversación por mail, ha comentado, se quedó ahí y fue solo un contacto. Ante la pregunta de la jueza sobre si esa previsión de agentes medioambientales era para el día siguiente, Piles ha respondido: "No, era sin saber qué podía pasar. Era un previsión para el día siguiente. Mi intención era que todos los que íbamos a poder necesitarnos estuviéramos pre-alertados y no nos lleváramos sorpresas".

"No hubo una predicción"

Ya el día 29, ha proseguido, comenzaron a trabajar con el aviso rojo de la Aemet en el litoral sur de Valencia. "Empezó a haber movimiento de lluvias con intensidad superior a la esperada y ahí la Aemet emite el primer rojo a las 7:30 para litoral sur", ha relatado.

"La información que nos transmitió Aemet y en lo que nos centramos para previsión o planificación es en el fin del episodio. Se recibió el boletín subiendo a nivel rojo y se adelantó, ya que pensaban que el rojo iba a ser a mitad mañana pero empezó a las 6:30 con incidentes en la Ribera Alta. Ahí es cuando emite Aemet el rojo. Es un observado, no hubo una predicción. Es una observación de lo que estaba pasando y la duración y fin era a las 12 de la mañana", ha apuntado.

Ese aviso rojo se fue extendiendo y se subió en la zona litoral norte de Valencia, que estaba en amarillo, y en el interior de Valencia, que estaba en naranja. "Nosotros nos fuimos a dormir en amarillos. La previsión que se tenía era totalmente distinta a lo que pasó. A las 9:41 la previsión del fin del episodio de intensidad extrema en el litoral sur es a las 12:00 y en la zona norte de Valencia, litorial e interior a las 18:00. Y así se trabaja", ha expuesto.

Vigilancia en el Poyo

Tras ese aviso rojo, y ante la pregunta de si se volvió a hablar de agentes medioambientales, ha afirmado que se pensó en la vigilancia de los barrancos a partir de la alerta hidrológica tras el aviso de caudal de la CHJ. "Fueron dos muy seguidas: la del Magro a las 11:45 y la del Poyo a las 12:20. A partir de ese momento movilizamos recursos de vigilancia", ha concretado.

La CHJ, ha explicado, les pasó el dato de superación de umbrales esa mañana. En el Magro se recibió la superación del primer y el segundo umbral y cuando llegó la tercera se activan barrancos y decretaron alerta hidrológica.

A los minutos, ha continuado, llegó el correo de la CHJ sobre la superación de umbral en el medidor de Ribarroja. Ahí, ha detallado, no fue un aviso progresivo como en el Magro, sino que informaron "de golpe de los 3 umbrales" y entonces activaron la alerta hidrológica.

Con ello, movilizaron a los bomberos para controlar los barrancos. Eso ocurrió a las 12:48, pero los efectivos se retiraron antes de las 15:00. Cuestionada sobre esta circunstancia, Piles ha asegurado que en ese momento no tuvo información.

"Del Magro sí que recibimos información de los forestales sobre dificultades para acceder. Del Poyo se estaba activando el barranco, pero dentro de lo que era intenso de lluvias era algo más asumible y del día a día de la experiencia de gestión nada comparable a lo de la tarde. Yo no recuerdo información de retorno del Poyo, pero entendíamos que eso era por normalidad", ha valorado.

La Fiscalía le ha preguntado sobre si, cuando deciden la alerta hidrológica en el Poyo, se valoraron otros afluentes como l'Horteta o el Gallego. "No, esos no se valoraron. Para nosotros el disparador en ese momento fueron los avisos CHJ", ha asegurado.

"La situación tenía otros tintes"

Piles ha comentado que su jornada laboral termina a medio día, pero en aquel momento "se vio la situación ya de Utiel-Requena" y fueron "conscientes" de que eso "tenía otros tintes". "Lo que hasta entonces podían ser carreteras, circulación o daños materiales vemos que empieza a comprometer la seguridad personas. Vemos que el eposidio ya se iba a alargar y que hay necesidad de turnos para la gestión", ha señalado.

Jorge Suárez le dijo entonces que es era mejor que le sustituyera por la noche y por ese motivo se fue a su casa por la tarde. "Recuerdo que recibí la llamada de (Emilio) Argüeso (ex secretario autonómico de Emergencias) y luego de (Javier Martín) Moratilla (el que fuera director general de Emergencias) sobre la movilización de la UME a las 15:53 y en ese momento estoy en el patio de mi casa", ha detallado.

