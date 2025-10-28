El Gobierno valenciano asegura que Mazón irá al funeral de Estado por la dana "con todo el respeto y afecto a las víctimas"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, saluda a los familiares de las víctimas, imagen de archivo. Europa Press / Jorge Gil

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acudirá este miércoles al funeral de Estado por la dana que se celebra en la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia, justo cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia.

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que lo hará "con todo el respeto y afecto a las víctimas", aunque ha remarcado que desconoce "el protocolo" y no puede concretar si habrá o no "saludos de ningún miembro".

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por si Mazón finalmente asistirá al funeral y si saludará personalmente a los familiares de los 229 fallecidos en la provincia de Valencia en la catástrofe del pasado 29 de octubre.

Camarero ha sostenido que desde el Consell ya garantizaron que Mazón acudiría, tal y como asistió a la misa funeral en la Catedral de Valencia "por deber, compromiso y convicción", pese a que las asociaciones de víctimas rechacen su asistencia.

"Para nosotros es muy doloroso saber que, doce meses después, la persona que fue el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares va a estar ahí", expresó Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana.

Camarero, por otra parte, ha criticado que no fuera a la misa celebrada el pasado diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien, según ella, "parece ser que estar al lado de las víctimas no le pareció suficientemente importante".

En esta línea, ha vuelto a acusar a los representantes del Gobierno de haber "crispado" el funeral de estado con "declaraciones absolutamente fuera de lugar" sobre la asistencia del jefe del Consell.

"Es un día de respeto y recuerdo para las víctimas, para las familias y para el conjunto de los valencianos. Y es un día en el que no se debe utilizar la confrontación", ha reiterado.

"Las propias víctimas y todos los valencianos deben ser especialmente reconocidos, acompañados y son nuestra prioridad, lo van a seguir siendo. Por tanto, el presidente estará en el funeral y estará la representación institucional de la Generalitat, como no podía ser de otra manera", ha agregado.

Respeto "absoluto"

"Lo más importante es que todos nos centremos y nos focalicemos en que mañana es un día de respeto absoluto, por y para las víctimas, un día complicadísimo para ellas, para los afectados y para la sociedad valenciana en su conjunto. También para toda España, y eso motiva la repercusión que el funeral tiene a nivel nacional", ha abundado.

Y ha reclamado: "Pido a todo el mundo altura de miras y respeto a ese dolor de las víctimas y a esa situación que a todos nos conmueve y afecta. Estaremos allí con el máximo respeto y la máxima empatía a las víctimas".

Preguntada por la petición de las principales asociaciones de víctimas de que no asista Mazón y por si estas entidades entenderán que acuda, ha reiterado: "Las víctimas están siempre en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, en nuestra acción de gobierno".

"No voy a abrir ningún tipo de polémica, obviamente, con las víctimas. Mañana es un día de respeto, acompañamiento, empatía y vamos a estar desde el máximo de los respetos y cercanías a su dolor y situación", ha dicho.