La Generalitat Valenciana declarará este miércoles luto oficial en toda la Comunitat por el aniversario de la dana

Homenaje a las víctimas de la dana en Paiporta. Jorge Gil / Europa Press

La Generalitat Valenciana ha acordado que este miércoles sea un día de luto oficial en toda la Comunitat Valenciana por el primer aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.

Así lo ha anunciado este martes el president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la firma de un convenio en el Palau de la Generalitat para el impulso del Plan Endavant de recuperación tras la dana.

De este modo, ha señalado asimismo que mañana se celebrará un pleno del Consell extraordinario y a continuación se aprobará una declaración institucional.

El president ha avanzado que el pleno del Consell ha acordado este 28 de octubre, un día antes del aniversario, ampliar de 20 a 40 millones de euros las ayudas para la reactivación económica de los municipios afectados.

Esta medida supone doblar las ayudas actuales o multiplicar por ocho la partida inicial de cinco millones de euros para respaldar el emprendimiento de las empresas.

Además, ha señalado que se han aprobado dos decretos de ayudas directas a entidades y bienes culturales de los municipios afectados por las riadas, uno para patrimonio cultural y otro para reconstrucción de bibliotecas, librerías y distribuidoras.

En cuanto a la declaración del luto oficial en toda la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia ya había declarado la misma medida durante la mañana de este martes.

Así lo ha declarado la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, en una resolución firmada este martes. Ya que, entre las poblaciones afectadas por la dana están también tres pedanías del sur de esta ciudad --La Torre, Castellar-l'Oliveral y El Forn d'Alcedo--, con 17 de los fallecidos como consecuencia de este temporal.

La resolución, firmada por la primera edil, precisa que la jornada de luto oficial se desarrollará desde las 00.00 horas hasta las 23.59 horas de este miércoles.

Igualmente, recoge que durante ese día las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y que los mupis digitales de la ciudad, incluidos los de la plaza del Ayuntamiento, exhibirán un crespón negro.

Además, se ha establecido que el pleno del consistorio de este martes, el ordinario del mes de octubre, comenzara con un minuto de silencio. Y de ese modo se ha hecho al inicio de esta sesión, que ha arrancado sobre las 10.00 horas.

La resolución suscrita por Catalá señala que esta se emite "un año después de la mayor tragedia que hemos sufrido en las últimas décadas, en recuerdo de cada una de las víctimas, y de conformidad con el artículo 124.4.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local".