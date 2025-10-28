El espectacular recorrido a vista de dron por el barranco del Poyo un año después: "Aún quedan cicatrices abiertas en las calles"

Vista general del barranco del Poyo a su paso por Paiporta, en una imagen de archivo cuando se cumplieron 6 meses de la dana. Efe / Biel Aliño

Las cicatrices siguen a la vista. Un año después, un usuario de Instagram ha publicado un vídeo en el que recorre a vista de dron el cauce del barranco del Poyo a la altura de Paiporta y exhibe su estado actual.

Este, al desbordar, provocó la peor catástrofe natural de la historia: dejó al menos 200 muertos, el 90%, tal y como informa EL ESPAÑOL.

"Hoy recorremos el epicentro hace ya un año de la peor catástrofe natural que hemos vivido en la historia de la Comunitat Valenciana. Aún quedan heridas abiertas a simple vista en las calles. Una tragedia de la que hemos quedado marcados todos los valencianos", escribe @drondoneo_vlc.

Para los vecinos, cada rincón revive la imagen imborrable de aquel día y de las jornadas posteriores entre el miedo, la incertidumbre y el dolor de las pérdidas personales.

Doce meses después, excavadoras y maquinaria pesada trabajan en la reconstrucción y el encauzamiento de las obras de protección hidráulica que, de haberse acometido a tiempo, podrían haber evitado gran parte de las pérdidas humanas.

"No podemos ni queremos olvidar ese día", publica el mismo usuario. En el vídeo muestra "el árbol de la resistencia", símbolo de Paiporta, icono de resistencia y de la misma catástrofe, pues es el único que se mantuvo en pie y resistió pese a la gran avenida de agua.

También intercala imágenes del mismo 29 de octubre de 2024. Por ejemplo, de la caída de la pasarela peatonal, que ahora ya no existe: "Esta es la 'normalidad' un año después".

El 90% de muertes

La estadística de la catástrofe da buena cuenta de que el Ejecutivo central es responsable por no realizar las obras de protección hidráulica que estaban previstas. Al menos 200 muertes, casi el 90%, tuvieron lugar por las inundaciones de la cuenca del Poyo.

Los proyectos para encauzar, desviar y laminar agua en la cuenca del Poyo, en total siete actuaciones ideadas en 2010 por la firma de ingeniería Typsa, estaban previstas para desarrollarse en once municipios: Alaquàs, Aldaia, Buñol, Chiva, Loriguilla, Paiporta, Picanya, Quart de Poblet, Ribarroja del Turia, Torrent y Xirivella. Y recibieron el visto bueno del Ejecutivo hace 14 años.

Muertos por la riada del Poyo 200 (89,68%) Paiporta 46 Catarroja 25 Alfafar 15 Valencia 13 Massanassa 12 Sedaví 11 Torrent 11 Benetússer 10 Picanya 10 Cheste 8* Chiva 8 Riba-roja de Turia 8 Quart de Poblet 7 Aldaia 6 Godelleta 4 Albal 3 Alaquàs 1 Loriguilla 1 Silla 1 Muertos por la riada del Magro 17 (7,62%) Utiel 6 Algemesí 3 Guadassuar 2 L'Alcúdia 2 Alzira 1 Buñol 1 Montserrat 1* Sueca 1 Muertos por la riada del Turia 6 (2,69%) Pedralba 4 Sot de Chera 1 Vilamarxant 1 Total de las muertes en la zona inundada 223 (100%) Muertos en hospitales de Valencia 6 Total de las muertes por la dana 229 *Incluye un desaparecido declarado muerto

Fue Teresa Ribera quien autorizó la declaración de impacto ambiental en 2011 cuando ocupó la Secretaría de Estado de Cambio Climático en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde ese año, tan solo restaba que el Gobierno de España pusiera el dinero y ejecutara las obras.

Pero esta acabó caducando porque el gobierno de Mariano Rajoy no impulsó las obras hidráulicas ni tampoco renovó este trámite durante su mandato.

La exministra excusó su responsabilidad en su intervención en el Congreso antes de partir a Europa en esto mismo, en que había sido el PP quien había dejado caer en el olvido estas actuaciones.

Los socialistas recuperaron el Gobierno en 2018 tras superar la moción de censura y pudieron recuperar la DIA desde entonces, así como incorporar partidas presupuestarias dirigidas a estos barrancos en sus primeros presupuestos, los de 2021. Pero esto tampoco ocurrió.