La dana no fue la "negligencia de uno": 200 muertes, el 90%, fueron en el Poyo, la cuenca que no encauzó el Gobierno

"La negligencia de uno causó una auténtica tragedia", afirmó el pasado sábado Pedro Sánchez. El Presidente del Gobierno responsabilizó así al de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de las muertes que causó hace un año la dana de Valencia.

Pero la estadística de la catástrofe da buena cuenta de que el Ejecutivo central también es responsable por no realizar las obras de protección hidráulica que estaban previstas. Al menos 200 muertes, casi el 90%, tuvieron lugar por las inundaciones de la cuenca del Poyo.

Esta última era la única cuenca que carecía de la solución para la protección de la población de las tres que sufrieron colosales avenidas de agua el 29 de octubre de 2024. En el río Magro, protegido por la presa de Forata, hubo 17 muertes. Y en el Turia, desviado mediante el Plan Sur, 6 defunciones.

Tal y como expuso en Les Corts Valencianes Federico Bonet, ex director técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), "hubo en realidad tres inundaciones diferentes el día de la dana, en tres cauces distintos: en el Turia, en el Magro, y en el Poyo".

"En el Turia estaba el Plan Sur". "En el Magro estaba el embalse de Forata". Pero "en el barranco del Poyo no había ninguna actuación, y ya sabemos cuál fue el resultado", comparó. "Las obras hidráulicas nos protegen", aseveró hace unos meses en la comisión de investigación de la dana.

EL ESPAÑOL recopiló datos para precisar "el resultado" en cada cuenca al que se refería Bonet. Y los relativos a las víctimas mortales dan con creces la razón al ingeniero.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

De las 223 muertes que se produjeron en las zonas inundadas (hubo otras 6 en hospitales que elevan el total a 229), el 89,68% corresponde a las inundaciones que provocaron los barrancos de la cuenca del Poyo, con un total de 200 víctimas mortales.

Por lo que respecta a los desbordamientos del río Magro, causaron 17 muertes, el 7,62%. Y los del Turia, el 2,69%, un total de 6 defunciones.

La información se desprende de las cifras ofrecidas por el Centro de Integración de Datos (CID) habilitado por la dana, que precisó el lugar del levantamiento de todos los cadáveres.

El levantamiento de los seis cuerpos restantes, los que elevan el dato total a la conocida cifra de 229, se produjo en hospitales de la ciudad de Valencia, sin que el CID precisara en estos casos la procedencia de esas personas.

Sí se han tenido en cuenta los desaparecidos que, pasados 90 días sin que se encontraran sus cuerpos, fueron considerados víctimas mortales de manera oficial. En estos casos (hay dos cuerpos no encontrados todavía) sí estaba acreditado el lugar en el que desaparecieron.

Muertos por la riada del Poyo 200 (89,68%) Paiporta 46 Catarroja 25 Alfafar 15 Valencia 13 Massanassa 12 Sedaví 11 Torrent 11 Benetússer 10 Picanya 10 Cheste 8* Chiva 8 Riba-roja de Turia 8 Quart de Poblet 7 Aldaia 6 Godelleta 4 Albal 3 Alaquàs 1 Loriguilla 1 Silla 1 Muertos por la riada del Magro 17 (7,62%) Utiel 6 Algemesí 3 Guadassuar 2 L'Alcúdia 2 Alzira 1 Buñol 1 Montserrat 1* Sueca 1 Muertos por la riada del Turia 6 (2,69%) Pedralba 4 Sot de Chera 1 Vilamarxant 1 Total de las muertes en la zona inundada 223 (100%) Muertos en hospitales de Valencia 6 Total de las muertes por la dana 229 *Incluye un desaparecido declarado muerto

Este periódico ofreció en julio porcentajes ligeramente distintos, al atribuir las 6 muertes de Riba-roja del Turia al desbordamiento del río que le da nombre. Sin embargo, el ayuntamiento del municipio advirtió a EL ESPAÑOL de que dichas defunciones se produjeron al sur del término municipal.

En concreto, en el polígono El Oliveral y en las inmediaciones de la Masía del Poyo. Como indica la denominación de esta última, se trata de un área que sí está bañada por la rambla más mortífera de la dana del 29 de octubre de 2024.

"Fue extraordinario"

Tal y como anticipaba Federico Bonet, la comparación entre cuencas pone de manifiesto que la población estuvo más protegida allí donde había infraestructuras hidráulicas para minimizar las inundaciones.

"En el Turia estaba el Plan Sur, y fue extraordinario. Las lluvias fueron extraordinarias. En la zona media hubo bastantes daños. En Riba-roja, el parque fluvial del Turia quedó arrasado. Pero, afortunadamente, como saben, en Valencia no ocurrió prácticamente nada", manifestó.

Tanto es así que las muertes de Valencia se produjeron por el desbordamiento de la cuenca del Poyo, a pesar de que los barrios de la ciudad que se inundaron no son ribereños de ninguno de los barrancos de ese sistema, sino del río Turia, que resistió la embestida del agua y mantuvo a salvo el grueso de la urbe.

"En el río Magro estaba el embalse de Forata, que laminó a la mitad la avenida que venía de Utiel, de aguas arriba", subrayó Bonet. "En Algemesí hubo desbordamientos, aunque no fueron tan graves", agregó.

"Paralización" de Ribera

Con el actual gobierno socialista se produjo en 2021 la "paralización de proyectos y obras por falta de disponibilidad presupuestaria y problemas ambientales", tal y como reconoció en septiembre de ese año la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica de la entonces ministra Teresa Ribera.

Fue precisamente esta dirigente quien, en 2011, cuando era secretaria de Estado en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, firmó la declaración de impacto ambiental positiva para las siete actuaciones que conformaban el proyecto de encauzamiento, desvío y laminación de agua de la cuenca del Poyo.

Pese a su conocimiento sobre la rambla, Ribera no abordó las obras pendientes cuando regresó al poder en 2018, ya como ministra. Entre tanto, había pasado el Gobierno de Mariano Rajoy, que nunca dotó de presupuesto la iniciativa, elaborada por la empresa de ingeniería Typsa.

En los primeros presupuestos de Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica, los mencionados de 2021, tampoco hubo ni un euro para las obras del Poyo. Ocurrió igual en 2022 y en 2023, cuando se aprobaron los últimos PGE del actual Gobierno.

Mismo Cecopi

Al margen de que la gestión de la Generalitat pudiera agravar la tragedia, los datos acreditan que, con el mismo Cecopi, la misma reacción por parte de la autonomía -titular de las competencias de Emergencias- esta causó 23 muertes en dos grandes cuencas -las del Magro y el Turia, ambas con protección hidráulica- frente a las 200 víctimas mortales causadas por la riada de la cuenca del Poyo.

Solo en el municipio de Paiporta, epicentro de la llamada 'zona cero' de la dana, murió el doble de gente (46 personas) que en la totalidad de los ríos Magro y Turia. Todo a pesar de que las precipitaciones en ambas cuencas no fueron en absoluto menores.

El récord de precipitaciones de España se batió el fatídico 29 de octubre en la estación meteorológica de Turís, ubicada justo entre las cuencas del Magro y el Poyo. Cayeron 184,6 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. El acumulado diario fue de 771,8.

La avenida en la cuenca del Magro fue brutal. Pero, aguas arriba, la presa de Forata, que estuvo a punto de colapsar y generó el mayor de los temores aquella noche, estaba por suerte semivacía. Recibía 2.000 metros cúbicos por segundo, pero liberaba 1.000, lo que permitió reducirla a su paso a la mitad.

Por su parte, el mastodóntico cauce nuevo del Turia, impulsado tras la riada de 1957 que inundó Valencia para desviar el río al sur de la ciudad, registró el mayor volumen de agua de su historia. Llegó a transportar un caudal de 3.400 metros cúbicos por segundo.