Valencia adquiere un edificio de 134 viviendas en La Torre por 9 millones: "Queremos impedir el desalojo de los vecinos"

Un edificio ha estado a punto de pasar a pertenecer a un fondo buitre, pero el Ayuntamiento de Valencia lo ha salvado. El pasado viernes aprobó la adquisición por tanteo y retracto de una finca de 134 viviendas en la pedanía de La Torre, algo que ha tranquilizado a los vecinos.

Así lo indicó el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, que señaló que el objetivo es "impedir el desalojo de los vecinos de este edificio". De hecho, apuntó que desde el consistorio "se garantiza el acceso a viviendas sociales"

Además, detalló que el importe previsto para esta adquisición es de 9.004.690,10 euros. El edificio tiene, además, 76 plazas de aparcamiento y 60 trasteros.

El concejal ha manifestado que esta decisión es "una muestra más de que la vivienda se ha convertido en un eje fundamental de toda la acción municipal del Ayuntamiento de Valencia, con el denominado Plan + Vivienda en el que se está trabajando de manera intensa y sin descartar ninguna oportunidad que pueda ser interesante para dotar a la ciudad de más viviendas protegidas".

El proceso de adquisición de este edificio arrancó el pasado mes de mayo cuando desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se comunicó al Ayuntamiento de Valencia la intención de la mercantil Inmo Criteria Arrendamiento SLU de transmitir a la firma Ktesios Real Estate Socimi SA las 134 viviendas, 76 plazas de aparcamiento y 60 trasteros situados en el número 4 de la calle Paz Azzati Cutanda.

Esta comunicación se produjo a efectos de poder ejercer desde el consistorio los derechos de tanteo y retracto cedidos previamente por la Generalitat a la corporación municipal.

Esta fórmula recoge los derechos de adquisición preferente que otorgan a una persona física o jurídica la posibilidad de comprar una vivienda en las mismas condiciones que un tercero interesado. "Esta es otra de las formas que tenemos como ayuntamiento para poder ampliar el parque público de viviendas", ha señalado Caballero.

La idoneidad de dichos inmuebles quedó acreditada en el informe emitido por la Sección Técnica del Servicio de Vivienda el 12 de junio de 2025, en el que se manifiesta que "las viviendas y anexos reúnen los requisitos técnicos, urbanísticos, arquitectónicos, funcionales, económicos y de habitabilidad establecidos a efectos de ejercer el derecho de tanteo", ha concretado el consistorio.

Además, en el informe se hace constar que el precio de venta comunicado (9 millones de euros) resulta ser inferior tanto al valor de mercado (28.043.061,27 euros), como al precio máximo de venta establecido para las viviendas de protección pública (19.977.806,40 euro).

Juan Carlos Caballero ha recordado que "hace unos meses pasó por el pleno" del Ayuntamiento este asunto y se acordó "la modificación presupuestaria para poder asignar esos recursos a la compra de estas viviendas". El edil ha apuntado que ahora se ha dotado económicamente "lo que es ya la adquisición de estas viviendas".

"Por tanto, damos un paso más en los compromisos de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de poder ayudar a nuestros vecinos y, especialmente, a los que ya viven ahí para evitar que sean desahuciados o desalojados de sus viviendas".

Así, ha remarcado el objetivo del ejecutivo local de "poder garantizar el acceso a la vivienda a un precio asequible, aumentando las viviendas que tiene el Ayuntamiento para poder destinarlas a uso social y a un precio de alquiler asequible".

Caballero ha asegurado que "uno de los compromisos más importantes de la alcaldesa" en este mandato ha sido atender uno de "los principales problemas" de la ciudadanía, "la falta o la dificultad de acceso a la vivienda". "No queremos que los ciudadanos tengan que salir de la ciudad simplemente porque no puedan acceder a una vivienda", ha dicho.

"Queremos que los valencianos puedan seguir viviendo en Valencia, que puedan adquirir una vivienda asequible", ha insistido el edil portavoz, que ha afirmado que el Plan +Vivienda "para la construcción de más de mil ya está en marcha". "Y esto es un paso más", ha subrayado.