La Torre, Castellar-Oliveral, Pinedo... Valencia instala cámaras en las pedanías para vigilar el nuevo cauce del Turia

La Torre, Castellar-Oliveral, Forn d'Alcedo y Pinedo ya tienen instaladas las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Valencia en el nuevo cauce del Turia. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien ha emplazado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a "ponerse a trabajar".

Estas cuatro cámaras que ya se encuentran instaladas en las pedanías de la ciudad de Valencia forman parte del nuevo sistema de videovigilancia del nuevo cauce del Turia en la parte que afecta al término municipal de Valencia, "que es la parte en la que el Ayuntamiento puede actuar", tal y como ha resaltado Catalá.

"Ya hemos instalado cuatro cámaras de un total de seis, las otras dos que quedan por instalar estarán esta misma semana", ha detallado la alcaldesa desde la central de la Policía Local de Valencia, donde han verificado el correcto visionado de los sistemas de vigilancia.

Las últimas dos cámaras que quedan por instalar y que llegarán durante esta semana antes del mes de noviembre se encuentran en el polígono de Vara de Quart, "a la altura de Ros Casares", y en las cocheras de la EMT.

"Nuestras cámaras solo tienen una misión de complemento y de mejora de la tarea de vigilancia; en el debate de estado de la ciudad ya dije que nos iban a ayudar", ha recordado Catalá.

En este sentido, ha vuelto a resaltar la labor que debe desempeñar la CHJ en cuanto a la vigilancia de cauces y barrancos.

"Para que los sistemas sean efectivos, es necesario que la CHJ aumente la monitorización e instale con celeridad el sistema de alertas tempranas en los cauces y barrancos que afectan a esta ciudad y al resto de zonas afectadas por la dana", asegura la alcaldesa.

"El control de la cuenca hidrográfica, de los barrancos y el sistema de alerta lo tiene la Confederación. Una vez más estamos haciendo algo que no es competencia del Ayuntamiento de Valencia, que es de la CHJ", reivindica.

Por último, la alcaldesa ha subrayado, en relación a la puesta en marcha de las cámaras que "solo podremos vigilar el término municipal de Valencia". "Apelo al sentido común y que la CHJ se ponga a trabajar", ha concluido.

María José Catalá durante la presentación del sistema. Ayuntamiento de Valencia

Este sistema de vigilancia, tal y como ha especificado ante los medios de comunicación, tendrán una visión de un kilómetro de distancia a cada lado y estarán conectadas directamente con la Policía Local. Será "la primera vez" que el cauce está monitorizado y videovigilado desde la central de la Policía", ha recalcado.

Además, la alcaldesa ha anunciado que "a finales de noviembre", se instalará una cámara con sensor radar de alta precisión para medir la cantidad de agua acumulada y para dar información sobre el caudal.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que antes de acometer las actuaciones sobre el cauce es importante "analizar la capacidad del río". "Estuvo a medio metro de desbordarse; si se siguen haciendo soluciones puntuales, no estamos haciendo lo correcto", ha dicho Catalá en referencia a la CHJ.