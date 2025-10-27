Mazón insiste al Gobierno de España que cree una comisión mixta para la reconstrucción un año después de la dana

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha vuelto a insistir al Gobierno de España en la creación de una comisión mixta para abordar la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana de una forma conjunta y coordinada entre administraciones.

Se trata de una petición reiterada desde el Consell, ya que durante meses el Gobierno valenciano ha solicitado al Ejecutivo central la activación de este órgano que ayude a trabajar conjuntamente.

Fuentes de la Generalitat Valenciana insisten en que "la reconstrucción es una cuestión de Estado que no puede seguirse abordando en solitario" desde la administración autonómica y reivindican que desde el Gobierno no se ha dado respuesta a las peticiones realizadas.

Concretamente, el Gobierno valenciano lo ha hecho en diferentes ocasiones a lo largo de estos doce meses. De hecho, en dos ocasiones, el propio Mazón remitió una carta formal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La primera misiva data del 9 de abril. En ella, el jefe del Consell reclamó poner en marcha cuanto antes una comisión mixta interadministraciones para garantizar "una actuación robusta, adecuada, oportuna y coordinada".

La activación de esta herramienta, serviría entre otras cosas, como expuso en su momento Francisco José Gan Pampols, para "evitar duplicidades" y que los vecinos y afectados identificaran a un interlocutor y no a varios.

Sin embargo, el Ejecutivo central no respondió a la carta. Además, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, consideró el escrito como una estrategia para "desviar la atención de lo que está siendo un escándalo en esta Comunitat", en relación con la declaración de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas.

Tras reuniones con diferentes organismos municipales y autonómicos, el president volvió a enviar una carta formal a Pedro Sánchez el día 5 de agosto.

En ella, reiteró la "urgencia" de activar la comisión mixta y subrayó que "no se trata solo de lograr la máxima eficacia y agilidad en las tareas de reconstrucción, sino también de minimizar riesgos ante las previsibles lluvias torrenciales en otoño".

Además, trasladó que "el Gobierno autonómico está centrando sus esfuerzos en la anticipación a través de medidas de prevención y concienciación, pero que para ganar en eficacia y ofrecer a la ciudadanía las mayores garantías resulta imprescindible la coordinación y cooperación institucional".

De hecho, también destacó el nombramiento de Zulima Pérez como nueva comisionada del Gobierno para la reconstrucción, señalando que suponía "una excelente oportunidad para activar dicha comisión y establecer una interlocución directa, leal y operativa, enfocada a lo único que es trascendental: la satisfacción de las necesidades de vida y trabajo de nuestros conciudadanos".

Sin embargo, ese segundo escrito, según fuentes del Gobierno valenciano, todavía no ha recibido contestación más de dos meses después de que fuera enviado.

Permitiría "mejorar en todo"

La primera vez que se habló de la creación de una comisión mixta fue a principios de abril de 2025, cuando el vicepresidente para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat, Francisco José Gan Pampols, subrayó en el foro 'Wake up, Spain!' que no había noticias sobre la posibilidad de poner en marcha una comisión mixta.

En el foro, destacó que este órgano permitiría "mejorar en todo". "Una comisión materializa la unidad de esfuerzo y evita duplicidades", señaló Gan Pampols.

Hace seis meses, Pampols apuntó que las dos administraciones sólo se comunicaban "por procedimiento". "No estamos viendo complementariedad de las ayudas tampoco", advirtió el vicepresidente segundo.

"Unos municipios avanzan más rápido que otros, en parte por su capacidad de gestión, pero si hubiera un único interlocutor con una ventanilla única, todo sería mucho más eficaz para los ciudadanos", concluyó.