La jueza pide el listado de llamadas de Mazón del día de la dana para investigar las que cruzó con la exconsellera Pradas

La jueza de la dana ha solicitado a Les Corts Valencianes que remita el listado de llamadas del presidente de la Generalitat la tarde del 29 de octubre. Se trata de las comunicaciones de Carlos Mazón que Presidencia envió a la comisión de investigación de la dana en Les Corts.

Esta solicitud se produce antes de la testifical de la periodista que comió con el líder del Gobierno valenciano, Maribel Vilaplana, ordenada la pasada semana por la Audiencia de Valencia y que tendrá lugar el 3 de noviembre.

"En el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la investigada Salomé Pradas y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón", indica en el auto.

La jueza recuerda que la defensa de la exconsellera aportó un acta notarial con capturas de pantalla del móvil de Pradas y que en la comisión de investigación de Les Corts Presidencia envió un listado de llamadas de Mazón, entre las que se encontrarían las que tuvieron lugar con quien fue en su día consellera.

Instrucciones y comentarios

Igualmente, destaca que la Audiencia Provincial de Valencia, en uno de sus últimos autos, señalaba que Mazón ostenta "la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell" y que tiene atribuidas "funciones directivas y de coordinación". De manera, proseguía, "que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

"Resulta igualmente preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios que pudiera haber efectuado el president sobre cómo iba avanzando la reunión del Cecopi, qué información manejaban los que en ella participaban y por qué se actuó del modo en que se hizo", indica la magistrada.

Tal y como expresaba el referido auto de la Audiencia Provincial, incide la magistrada, "con el concreto momento en que se produjeron".

"El listado de llamadas que se pretende recabar se trata de un documento público, en tanto que ha sido remitido por Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes", justifica la instructora.