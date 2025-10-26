Paiporta, zona cero de la dana, recuerda a las víctimas un año después: una fila de velas ilumina el barranco del Poyo

Vecinos de Paiporta realizan un homenaje con velas a las víctimas de la dana en el barranco del Poyo. Efe / Manuel Bruque

Una hilera de velas sobre el muro del barranco del Poyo. Paiporta se ha iluminado este domingo en recuerdo a las víctimas de la dana, en el marco del primer aniversario de la catástrofe del pasado 29 de octubre.

La Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, junto a entidades locales como Riada de Recursos Solidarios, ha organizado un homenaje público en esta localidad de la zona cero en la que fallecieron, al menos, 56 vecinos.

Durante el acto, que forma parte de las iniciativas locales para "mantener viva la memoria de la dana", se ha leído un manifiesto en el que se ha homenajeado a las víctimas de la barrancada, en una especie de abrazo a sus familias, "que siguen viviendo con el peso de aquel día".

"Nada puede borrar el miedo, la pérdida o el silencio que dejó el agua ni llenar el vacío de quienes ya no están. Pero aquí estamos: de pie, juntos, compartiendo memoria y agradecimiento. Porque cuando todo parecía roto, fuimos capaces de unirnos. De encontrarnos en medio del dolor, de ayudarnos unos a otros, y de descubrir que la fuerza compartida puede más que la tristeza", han destacado.

"Hoy más que nunca acompañamos a las familias que perdieron tanto y honramos a quienes ya no están, manteniendo viva su memoria en cada gesto solidario. Este homenaje es, sobre todo, para ellos: para quienes se fueron y para quienes aprendimos a seguir adelante con su recuerdo", han agregado las entidades.

Igualmente, han afirmado que fueron las personas "quienes escribieron la historia aquel día, no el agua ni el barro".

Así, se ha reconocido la labor de las personas voluntarias y la unión entre el pueblo: "Frente al desorden, se alzaron las manos, una tras otra, como pilares de esperanza. Jóvenes y mayores, mujeres y hombres, gente llegada de tantos lugares, unida por la misma fuerza, la de no rendirse".

En esta línea, han puesto en valor que "hubo quienes cargaron sacos, quienes ofrecieron un café caliente, quienes escucharon en silencio".

"Nadie llevaba uniforme, pero compartían el mismo emblema invisible: la voluntad de ayudar. Desde pueblos pequeños a ciudades heridas, desde dentro y fuera de la Comunitat Valenciana, se alzó una cadena humana que ni el temporal pudo quebrar. Porque la verdadera historia no la escriben los desastres, sino la dignidad con la que los pueblos los enfrentan", han subrayado.

En palabras de los convocantes, "ese día, nuestro pueblo escribió con mayúsculas: resistencia, unión, vida".

"Fue una gesta sin héroes, heroínas o trofeos. Ganada con esfuerzo, empeño y coraje. Porque la solidaridad, cuando despierta, no conoce fronteras ni cansancio. En aquel instante de barro y desconcierto, aprendimos que la fortaleza de una comunidad se mide por su capacidad de cuidar", han manifestado.

Constancia "silenciosa"

Durante la lectura, también han remarcado que después de un año siguen "ayudando, acompañando y aprendiendo" porque "la solidaridad no se mide solo en la urgencia de aquellos días, sino en la constancia silenciosa que vino después".

En este sentido, han resaltado que asociaciones, personas voluntarias, puntos de ayuda, vecinos y vecinas siguen "sumando esfuerzos junto a las familias que aún reconstruyen sus casas y sus vidas": "La empatía también levanta muros, y la ayuda compartida es la base de toda recuperación".

Asimismo, han apuntado que, "aunque no existe consuelo para tanto dolor", quieren seguir construyendo "ese puente de solidaridad y empatía que surgió tras la tragedia".

Por ello, han reiterado su agradecimiento a "todas las personas que se movilizaron para ayudar en la zona cero de la dana desde el minuto uno".

Tras la lectura del manifiesto, el artista valenciano Txua ha interpretado su canción Ángeles del Barro, en un momento emotivo y acogedor para los asistentes. Posteriormente, se ha guardado un minuto de silencio y se han encendido las velas en memoria de las víctimas.