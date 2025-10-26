La Generalitat denuncia que Sánchez rechaza el 66% de sus peticiones de ayuda para acelerar la recuperación

La Generalitat Valenciana denuncia que Sánchez haya ignorado el 66% de sus peticiones de ayuda, en el marco de los distintos grupos de trabajo que se crearon para gestionar y coordinar las tareas y labores de reconstrucción de las comarcas afectadas por la riada del 29 de octubre.

En este sentido, fuentes del Ejecutivo autonómico afirman que "estos incumplimientos dificultan la reconstrucción social, económica y material de las zonas afectadas".

Según el Gobierno valenciano, "solo se han aceptado 20 peticiones, que apenas comportan inyecciones económicas directas, mientras que dos de cada tres planteadas por el Consell han sido rechazadas".

Las mismas fuentes sostienen que todos los grupos de trabajo para la reconstrucción fueron creados por iniciativa propia y que las diferentes consellerias presentaron "hasta 59 medidas" para atender la emergencia y reconstruir y recuperar la actividad económica y social, en ámbitos como sanidad, servicios sociales, economía y empresa, infraestructuras, vivienda y seguridad.

Para la Generalitat, "resulta decepcionante" que, tras múltiples reuniones, estas propuestas se hayan traducido en una "exigua inversión económica por parte del Estado en las comarcas afectadas".

Entre las peticiones rechazadas por el Gobierno central, el Ejecutivo valenciano destaca los 175 millones de euros para equipamientos de los colegios e institutos dañados, 45 millones para prestaciones por dependencia de los meses de noviembre y diciembre de 2024, y los de 250 millones requeridos para reparaciones en residencias y centros de día.

La Generalitat también denuncia que se hayan ignorado 2,6 millones por la creación de un centro de acogida temporal para las personas que hayan perdido su vivienda y 3 millones por la rehabilitación y reparación de diferentes viviendas de la Generalitat dañadas por la dana.

Por otro lado, el Gobierno de Carlos Mazón subraya que la falta de apoyo económico estatal haya obligado a la Generalitat a asumir el coste "a pulmón" de todas las obras públicas para recuperar la movilidad en el transporte.

Entre otras actuaciones, informa que ya ha invertido 600 millones en recuperar 18 carreteras autonómicas y en restablecer el metro, pero advierte que la cifra de obras en preparación de infraestructuras ante futuros episodios extremos está próxima a los 2.000 millones.

Además de todo ello, fuentes de la Generalitat argumentan que "resulta injusto" excluir a 28 municipios del plan de ayudas estatales pese a los daños que sufrieron el pasado 29 de octubre y cifra los afectados de estas poblaciones en 80.000 valencianos.

El Consell recuerda que el Estado cuenta con un presupuesto de unos 386.000 millones de euros "y una amplia capacidad de financiación y de endeudamiento, mientras que la Generalitat Valenciana dispone de un presupuesto de 32.300 millones (12 veces menos), con una capacidad de financiación y de endeudamiento muy limitadas".

Por ello, la administración autonómica considera que afronta la ejecución de las obras necesarias para recuperar las zonas afectadas por la riada "sin la ayuda necesaria del Gobierno".

"Y todo ello en un contexto en el que la Comunitat Valenciana es la región peor financiada de España, sin atisbo de reforma del sistema de financiación autonómica, y sin la aprobación del fondo de nivelación transitorio para paliar la estructural infrafinanciación que padece la Comunitat", concluyen desde el Gobierno valenciano.