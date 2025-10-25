El sentido homenaje a los 229 fallecidos de la dana, un año después de la tragedia: "Todavía convivimos con el dolor"

Los familiares leen textos en recuerdo a las víctimas de la dana en un homenaje en el Teatro Olympia de Valencia. Efe / Manuel Bruque

Canciones, cartas y poemas para recordar a sus familiares. Así es como las asociaciones de víctimas de la dana han querido homenajear a los 229 fallecidos un año después de la tragedia.

A las 11.30 horas de este sábado se ha celebrado en el teatro Olympia de Valencia un homenaje ciudadano a las víctimas mortales, que también ha reconocido al voluntariado.

Los asistentes han subido al escenario del teatro para compartir canciones, cartas y poemas, entre otras formas de recordar a sus seres queridos, mientras se proyectaban los nombres de los fallecidos: "Todavía convivimos con el dolor".

El encuentro ha sido convocado por la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 con el respaldo de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana y de la Asociación de Afectados de L'Horta Sud.

"A pesar del dolor que todavía vivimos, nos reconforta que hoy hayamos podido estar unidos", han expresado las asociaciones de víctimas mayoritarias.

Afectados por la riada han compartido historias y homenajes sobre el escenario, junto a artistas y músicos como Pau Alabajos, Miquel Gil, Eva Romero y la Nova Muixeranga d'Algemesí.

Muixeranga de Algemesí durante el homenaje a las víctimas de la dana para recordar a las 229 personas fallecidas, en un acto en el Teatro Olympia de Valencia. Efe / Manuel Bruque

El grupo Último Pasillo ha cedido su tema Lladres de sobretaula, y varios vídeos de personalidades, como el escritor Ferran Torrent y los periodistas Sergi Pitarch y Neus Navarro, entre otros, han aportado su visión sobre la tragedia.

La portavoz de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Julio (AVM3J), Beatriz Garrote, ha intervenido para compartir su "dolor" y advertir de que "la prevención de la Generalitat, años después, ha vuelto a fallar, cobrándose la vida de demasiados inocentes".

Las asociaciones han agradecido la ayuda recibida desde el día de la riada y han subrayado que era de "justicia" homenajear a los cuerpos de seguridad del Estado y a los miles de voluntarios que participaron "incesantemente" en la reconstrucción.

Asociaciones de víctimas homenajean a sus fallecidos un año después de la dana con canciones, cartas y poemas. Europa Press / Jorge Gil

También han reivindicado que "era necesario convertir el Teatro Olympia en un espacio para la solemnidad". "Necesitábamos un lugar donde pudiéramos expresar nuestras emociones con cierta intimidad, ahora que hace un año de la llegada de la lluvia", han subrayado.

En este sentido, han destacado que el derecho a la verdad, justicia y reparación "sigue vigente": "Sería injusto que lo sucedido hace un año quedara en el olvido".