Una ciclovía como la de Chicago, Lyon o Burdeos para conectar el parque inundable de la zona cero de la dana

El pintoresco Lakefront Trail de Chicago es un sendero pavimentado de 29 kilómetros que bordea la costa del lago Michigan. Recorrerlo se sitúa en el 'top 10' de cosas que hacer si visitas esta ciudad de Illinois, según las mejores guías de viajes.

Su diseño conecta varios puntos de la ciudad y permite descongestionar el tráfico, que los vecinos se desplacen en bicicletas, patines o patinetes y aborda los problemas de drenaje local, así como el desbordamiento ocasional de olas, comunes en parques lacustres.

Por ello, este camino es uno de los ejemplos que quiere tomar la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras que dirige Vicente Martínez Mus para desarrollar el futuro parque inundable. La intención es crear una ciclovía similar que permita conectar las diferentes zonas de la zona cero de la dana.

Por el momento, este departamento ha presentado ya a nivel técnico el proyecto de la denominada Ciclovía Anular, la infraestructura verde concebida para unir los dos ramales de los parques inundables creados para prevenir inundaciones, promover la movilidad sostenible y conectar los principales espacios naturales y urbanos del área metropolitana de València.

Su presentación tuvo lugar en la Universitat Politècnica de València, en una jornada organizada por la Cátedra Transporte y Sociedad, expertos internacionales de Burdeos, Utrecht, Milán, Barcelona y la red EuroVelo. En ella, el Lakefront Trail de Chicago o las redes de Burdeos y Lyon se analizaron como referencias.

El parque inundable es una de las actuaciones estratégicas de la Generalitat tras la dana del pasado 29 de octubre. El proyecto busca recuperar parte del espacio rústico afectado y transformarlo en zonas agroforestales y de laminación natural de avenidas.

La intención es que funcionen como infraestructuras verdes multifuncionales, capaces de retener agua en episodios de lluvias torrenciales, proteger los núcleos urbanos y, al mismo tiempo, ofrecer nuevos espacios de ocio, deporte y biodiversidad.

Lakefront Trail de Chicago. EE

35 kilómetros de longitud

El proyecto de parque inundable, presentado el pasado mes de julio por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en l'Albufera, tendrá 35 kilómetros de longitud, abarcará 1.500 hectáreas y tendrá una anchura que va de 100 a 500 metros en el que se incluirá lo que la Generalitat denomina "una parte social". Pasará de ser "una zona devastada a un territorio de vida".

La iniciativa, que se inspira en grandes parques anexos a grandes capitales europeas como París, Múnich o Madrid, prevé prolongar hacia el interior el Jardín del Turia, construido en la ciudad de Valencia en el viejo cauce del río, y convertir además en un parque inundable el trazado de la cuenca del Poyo. Ambos estarán conectados por ciclovías. Todo el recorrido sumaría los mencionados 35 kilómetros.

El coste total de la iniciativa aún se desconoce, pero superará, eso sí, los 150 millones de euros que costarán las expropiaciones y la plantación de 150.000 árboles.

Para costearlo, la Generalitat Valenciana prevé recurrir a la colaboración público-privada y a los fondos privados "para la compensación de emisiones de CO2". Pero también espera la participación del Gobierno de España: "Invitaremos a que nos ayuden", explicó Mazón en la presentación hace tres meses.

Los dos trazados del parque inundable en el río Turia y la cuenca del Poyo proyectado por la Generalitat. EE

Conexiones previstas de la ciclovía

Ahora, para ir dando forma al futuro parque, la Conselleria de Mus ha diseñado la Ciclovía Anular, que unirá los parques del Turia y del Poyo/L'Horta Sud con L'Albufera, el litoral y todos los municipios del área metropolitana.

La infraestructura se apoyará en los tramos ya ejecutados del Anillo Verde Metropolitano y en corredores existentes como el Jardín del Turia, mejorando y ampliando sus tramos ciclistas.

El trazado incluirá nuevas pasarelas exclusivas para bicicletas y peatones sobre infraestructuras como la V-30, el nuevo cauce del Turia, la A-3 o la V-31. También conectará con las principales estaciones de Metrovalencia y Cercanías para favorecer la intermodalidad. Además, se extenderán ramales hacia el frente portuario, las playas del Saler y Pinedo, el campus de Burjassot, Torrent, Manises, Xirivella y el aeropuerto.