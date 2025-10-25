La manifestación contra Mazón por el aniversario de la dana reúne a miles de manifestantes en el centro de Valencia

Vista de la duodécima manifestación bajo el lema "Mazón dimissió" contra la gestión de la dana que hizo el president de la Generalitat, Carlos Mazón. EFE/Biel Aliño

A falta de días para que se cumpla un año de la histórica barrancada del 29 de octubre en la provincia de Valencia, la ciudadanía ha vuelto a salir a la calle para pedir la dimisión de Mazón por la dana.

Miles de personas participan en la duodécima manifestación contra el presidente de la Generalitat y su gestión de la emergencia.

Desde que ocurrió la catástrofe, la protesta se ha sucedido mes a mes; principalmente en la capital, pero también en localidades de la zona cero de la dana, como Catarroja y Paiporta.

Casi un año después de la riada, más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunidad Valenciana, junto con las asociaciones de víctimas de la DANA, los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acuerdo Social Valenciano, han convocado este sábado 25 de octubre otra marcha.

Prevista para las 18 horas, la marcha se ha retrasado debido a la cantidad de gente que ha acudido a la convocatoria. En esta ocasión, la manifestación se ha adelantado al día 25 ante la proximidad del Funeral de Estado que se celebrará el próximo miércoles.

En la concentración, miles de personas se han congregado en la plaza de San Agustín para participar en la marcha, que transcurre por el centro de Valencia hasta la Plaza de la Virgen para denunciar que doce meses después no se ha asumido ninguna responsabilidad política.



Antes de iniciarse, han llegado a la cabecera de la manifestación los bomberos de Valencia, que han sido recibidos con aplausos, y uno de ellos se ha colocado junto a los familiares de las 229 víctimas

La manifestación ha transcurrido por las calles Xàtiva, Colón, Palacio de Justicia, Alfonso el Magnánimo, la Paz, la plaza de la Reina, las calles Bordadores y Micalet y llegará a la plaza de la Virgen.

Con esta nueva convocatoria se ha querido rendir homenaje a las 229 víctimas mortales, a las personas afectadas y a todas aquellas que se han solidarizado, "movidas por la empatía y el apoyo mutuo, para tratar de sacar al pueblo valenciano del barro".

Familiares de víctimas de la dana. EFE/Biel Aliño

"Todavía no se han asumido responsabilidades políticas y la única información que hemos recibido por parte del gobierno valenciano han sido mentiras", aseveran las entidades en un comunicado.

"Durante doce meses solo hemos sabido lo que ocurrió el 29 de octubre de 2024 por autos judiciales y gracias al trabajo de investigación de la prensa comprometida con la verdad. El maltrato a las víctimas solo es la otra cara de la misma moneda. Mazón y su consejo ignoran y rechazan sus peticiones, porque no hacerlo es asumir que son responsables", expresan.

Además, la presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, ha lamentado que un año después de la tragedia "continuamos sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón" en esa tarde y siguen "reclamando verdad por todas las víctimas" y "por las personas que aquel día lo pasaron mal".

"Necesitamos saber esa verdad; necesitamos justicia que llegará por la jueza, pero también necesitamos esa justicia que sea política y social. Por eso estamos aquí, para reclamar esa verdad, esa justicia y esa memoria para las víctimas".

Homenaje a los fallecidos

A las 11.30 horas de este sábado se ha celebrado en el teatro Olympia de Valencia un homenaje ciudadano a las víctimas mortales, que también ha reconocido al voluntariado, convocado por la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 con el respaldo de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana y de la Asociación de Afectados de L'Horta Sud.

Los asistentes se han subido al escenario del teatro para compartir canciones, cartas y poemas, entre otras formas de recordar a sus seres queridos, mientras se proyectaban los nombres de los fallecidos: "Todavía convivimos con el dolor".

Asociaciones de víctimas homenajean a sus fallecidos un año después de la dana con canciones, cartas y poemas. Europa Press / Jorge Gil

"A pesar del dolor que todavía vivimos, nos reconforta que hoy hayamos podido estar unidos", han expresado las asociaciones de víctimas mayoritarias.

Afectados por la riada han compartido historias y homenajes sobre el escenario, junto a artistas y músicos como Pau Alabajos, Miquel Gil, Eva Romero y la Nova Muixeranga d'Algemesí.

El grupo Último Pasillo ha cedido su tema Lladres de sobretaula, y varios vídeos de personalidades, como el escritor Ferran Torrent y los periodistas Sergi Pitarch y Neus Navarro, entre otros, han aportado su visión sobre la tragedia.

La portavoz de l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Julio (AVM3J), Beatriz Garrote, ha intervenido para compartir su "dolor" y advertir de que "la prevención de la Generalitat, años después, ha vuelto a fallar, cobrándose la vida de demasiados inocentes".

Las asociaciones han agradecido la ayuda recibida desde el día de la riada y han subrayado que era de "justicia" homenajear a los cuerpos de seguridad del Estado y a los miles de voluntarios que participaron "incesantemente" en la reconstrucción.

Los familiares leen textos y recuerdan a las víctimas durante el homenaje a los 229 fallecidos de la dana del 29 de octubre de 2024, en el Teatro Olympia de Valencia. Efe / Manuel Bruque

También han reivindicado que "era necesario convertir el Teatro Olympia en un espacio para la solemnidad". "Necesitábamos un lugar donde pudiéramos expresar nuestras emociones con cierta intimidad, ahora que hace un año de la llegada de la lluvia", han subrayado.

En este sentido, han destacado que el derecho a la verdad, justicia y reparación "sigue vigente": "Sería injusto que lo sucedido hace un año quedara en el olvido".