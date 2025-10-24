Así es el nuevo visor 'infoDANA' del Gobierno: muestra las ayudas repartidas y obras en marcha pueblo a pueblo

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha presentado este viernes en Valencia el nuevo visor "infoDANA Recuperación". Un portal que permite consultar cómo ha repartido en lo que va de año el Gobierno central los millones movilizados para la reconstrucción del territorio -por el momento, 8.013 de los 16.600 prometidos-, así como las obras en marcha en cada uno de los municipios afectados.

Esta nueva herramienta digital muestra un mapa interactivo de la Comunitat Valenciana donde aparecen resaltados los términos municipales de las localidades que se vieron afectadas por las inundaciones del pasado 29 de octubre, de manera que si el usuario se sitúa sobre cada uno de ellos, puede explorar pueblo por pueblo el dinero que ha recibido procedente del Gobierno y su distribución.

El 'menú' de ayudas que se pueden consultar queda dividido entre las que ofrece el Consorcio de Compensación de Seguros, aquellas que se han repartido para reparar infraestructuras dañadas, para empresas y trabajadores autónomos, para reparar la red de alcantarillado y ciclo del agua, atender a personas o ayudas a la agricultura.

Así, por ejemplo, si se consulta el municipio de Paiporta, considerado como zona cero de la dana y en el que se produjo un mayor número de muertes, se observa que esta localidad ha recibido en total 711 millones de euros.

Entrando al detalle, 372 corresponden a pagos del Consorcio, 227 millones han sido transferidos por el Estado para que el ayuntamiento pueda realizar contratos para reparar infraestructuras dañadas; casi 58 millones para reparar la red del alcantarillado; 14,7 para autónomos y empresas; 37,6 para atención a las personas (en esta se incluyen las ayudas por daños o pérdida de vivienda); y 1,4 para reparar daños en terreno agrícola.

Dentro de cada uno de estos apartados, hay otros subapartados o capas, que entran más al detalle del dinero repartido y cuáles son los ministerios que han participado en las actuaciones y distribución de fondos.

Visor infoDANA con los datos de Paiporta. EE

A modo de ejemplo, de los 227 millones para reparar infraestructuras en Paiporta, el visor refleja que 201 son para reparar infraestructuras municipales y la partida sale de los presupuestos del Ministerio de Política Territorial. Otros 9 millones se han destinado para reparar infraestructuras de transporte, por lo que el ministerio implicado es el de Óscar Puente, y el montante restante (16 millones) se corresponden con ayudas de emergencia, proveniente del Ministerio de Interior.

El punto fuerte del visor, no obstante, es la parte visual. La plataforma ofrece imágenes del estado en el que se encuentran las obras de reconstrucción, especialmente en las zonas más golpeadas. Junto a ellas, también hay vídeos explicativos que entran a profundizar en qué consisten las actuaciones que se están llevando a cabo.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Política Territorial, añade imágenes satélite del antes y el después de la dana para que el usuario compruebe el impacto que tuvieron las inundaciones sobre el paisaje y las infraestructuras.

Según han detallado en la presentación, el visor incorporará una tercera ortofoto cuando la reconstrucción esté completa, con el objetivo de reflejar todo el proceso de cambio logrado con la reconstrucción.

Actuaciones en el barranco del Poyo con imágenes y vídeo. EE

A su presentación, seis días antes del primer aniversario de la tragedia, han asistido la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, así como por el secretario de Estado, Arcadi España, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la comisionada para la reconstrucción, Zulima Pérez.

El ministro Ángel Víctor Torres ha defendido que se trata de una herramienta de "transparencia útil" y ha anunciado que ya se había presentado con anterioridad a los alcaldes de los municipios afectados. A partir de este viernes, además, los ciudadanos podrán hacer un seguimiento de la acción del Gobierno en la reconstrucción de Valencia.

La moción de Junts

Tras su presentación, el ministro se ha pronunciado sobre la posible moción de censura que pueda impulsar Junts. En este sentido, ha asegurado que "hay legislatura para rato" y ha añadido que así será "por el bien de España", ya que los españoles están "cansados" de la oposición "tan agresiva" del PP que "solo defiende sus intereses y no los de la gente".

Arcadi España, Pilar Bernabé, Ángel Víctor Torres, Diana Morant y Zulima Pérez. Rober Solsona / EP

"Este es un gobierno que tiene un mandato hasta 2027, con voluntad de continuar del 27 al 31. Se decía Sánchez 'el breve', y de breve nada. Nos da fuerza tener enfrente un partido de la oposición que pone por encima las derrotas a Sánchez que el interés de la gente. Priorizan una derrota de Sánchez a una mejora de recursos para los ciudadanos. Un partido que hace eso no merece gobernar", ha dicho en referencia al PP.

Así, Torres ha lanzado también un mensaje a Junts: "Lo que haga cada partido es su responsabilidad. Pero este Gobierno es quien ha trabajado por más autogobierno. Ahí están el traspaso de competencias, que desde que Pedro Sánchez es presidente hemos hecho 14, frente a una que hizo Rajoy. Eso tienen que tenerlo claro los partidos nacionalistas: quién apoya más el autogobierno y quién menos", ha zanjado.