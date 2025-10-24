El juzgado cita como imputado al director general Jorge Bellver en la causa de 'Azud' al ya no estar aforado

El juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, ha citado a declarar en calidad de imputado el próximo 17 de noviembre a Jorge Bellver, actual director general de relaciones con Les Corts.

La decisión ha sorprendido, pues el procedimiento no ha contado con grandes novedades en los últimos meses a la espera de la finalización de la instrucción.

Realmente, Bellver ya se encontraba investigado en esta causa desde 2019. La condición se la atribuyó la propia jueza en un auto. Sin embargo, en aquel entonces estaba aforado al ser diputado y vicepresidente de Les Corts.

Pasado todo este tiempo, la Fiscalía ha considerado que debía ser llamado a declarar ahora que ya no es aforado. Así lo ha pedido y el juzgado lo ha acordado.

La citación se produce por la denominada 'Operación colegios', una de las ramificaciones más importantes de la causa de Azud (centrada en comisiones a cambio de favores urbanísticos en el seno del Ayuntamiento de Valencia durante los gobiernos de Rita Barberá).

Esta subtrama apunta a que consistorio aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados.

Fue a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas.

El intercambio, de acuerdo con el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.

En toda esta operación, la investigación apuntó desde sus inicios a la participación de Jorge Bellver, que en esa época era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia.

De esta manera, la UCO consideró que habría sido premiado por el empresario de la construcción Jaime Febrer, presunto cabecilla del caso, con relojes de lujo a cambio de favorecerle en sus intereses urbanísticos.