La Generalitat remite a la jueza los Cecopi de la última década: solo se convocó en 4 de los 16 episodios con alerta roja

La Generalitat ha remitido a la jueza de la dana el histórico de Cecopis convocados en los últimos diez años y el número de alertas rojas en este mismo periodo de tiempo. En total, de acuerdo con la documentación presentada a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Gobierno valenciano solo ha celebrado cuatro Cecopi en los 16 episodios con aviso rojo de Aemet.

La subdirección general de Emergencias que dirige Jorge Suárez ha aportado este listado después de que lo requiriera la magistrada a petición de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en esta causa.

Los cuatro Cecopi (Centro de Coordinación Operativa) de la última década, y en los cuales se incluye el de la dana que dejó 229 fallecidos, se han convocado por diversos fenómenos meteorológicos con alerta roja como lluvias, tormentas o nevadas.

Durante el gobierno de Ximo Puig, se celebraron solo 3 Cecopi frente a un total de 14 episodios meteorológicos que merecieron el aviso rojo de Aemet, datos que acreditan que el actual patrón de la Generalitat de Carlos Mazón, que no celebró un Cecopi con la pasada dana Alice, también fue propio de su antecesor. El aviso rojo de Aemet nunca ha implicado necesariamente un Cecopi.

Por orden cronológico, el primero de la última década fue en diciembre de 2016. Se trató de un fuerte temporal que afectó sobre todo a la Comunitat Valenciana y Murcia y que dejó cinco fallecidos.

El número de víctimas mortales lo convirtieron, en aquel momento, en el segundo más grave que se registraba en España desde 2012, cuando murieron trece personas por la gota fría que afectó a las comunidades de Murcia, Andalucía y Valencia.

En ese 2016, el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias era el socialista José María Ángel. El Cecopi fue convocado a las 21:30 horas del 19 de diciembre. La alerta se inició a las 12:00 de la mañana de ese mismo día. Tardó nueve horas y media en celebrarse.

Poco tardó en llegar el siguiente temporal. Solo un mes después, en enero de 2017, hubo uno de nevadas que dejaba imágenes históricas de estampas blancas en la Comunitat. Entre ellas, en la Vega Baja, con playas cubiertas de nieves.

Este episodio duró varios días, del 18 al 20 de enero. El Cecopi se convocó el día 20 a las 13:30 horas. La alerta de aquel día se inició a las 11:20 horas en el interior de Castellón, solo dos horas y diez minutos antes. Las jornadas previas estaba en el interior de Valencia, interior de Alicante y litoral norte de Alicante.

Los siguientes años hubo otros temporales. En 2018 fue en octubre y noviembre con varias incidencias. Y del 11 al 13 de septiembre de 2019 se produjo la dana de la Vega Baja, con tres víctimas mortales.

La Generalitat convocó la primera reunión del Cecopi a las 18:00 horas del día 11. La alerta se inició a las 12:30 de esa jornada. Tardó cinco horas y media en celebrarse el Cecopi. Posteriormente, hubo una segunda convocatoria a las 18:00 del 16 de septiembre.

Ninguno entre 2019 y 2024

Desde aquel complicado episodio no ha vuelto a haber convocatorias de Cecopi hasta el de la fatídica dana de Valencia de octubre del pasado año. Si bien entre medias sí han existido algunos fenómenos recordados, como la borrasca Gloria de enero de 2020, que dejó cinco muertos en la Comunitat y varios heridos después de cuatro días de lluvia, viento, nieve, granizo y gran oleaje.

El Cecopi del 29 de octubre del año pasado arrancó, como es conocido, a las 17:00 horas. La alerta se inició a las 7:36 en el litoral sur de Valencia y se amplió a las 10:00 al litoral norte y al interior norte. Es decir, a gran parte de la provincia de Valencia. Tardó casi nueve horas y media en celebrarse.

Los umbrales manejados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus predicciones fueron similares a otros de episodios anteriores: 180 l/m² en 12 horas. Los propios de la alerta roja. Turís (Valencia) acabó alcanzando los 771 l/m² en 24 horas, de los cuales 185 se acumularon en tan solo una hora.

La Generalitat incluye asimismo en su listado una "reunión de análisis y seguimiento" el 3 de marzo de 2025 por el temporal de lluvias en Castellón, si bien el mismo no fue un Cecopi.