Vox releva a Gil Lázaro como presidente en Valencia: lo sustituye Vicente Barrera y su número dos es José Luis Aguirre

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha consumado el relevo de Ignacio Gil Lázaro al frente del partido en la provincia de Valencia. Lo ha hecho tras avanzar EL ESPAÑOL las intenciones de la dirección.

El propio Gil Lázaro ha enviado un comunicado en el que enmarca su salida en una decisión propia tras "superar los objetivos de implantación y crecimiento a los que se comprometió en su nombramiento".

El exconseller de Cultura Vicente Barrera lo sustituirá en la presidencia, tal como apuntaba este periódico. Su número dos será el también exconseller de Agricultura José Luis Aguirre.

