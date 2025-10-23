El Gobierno ha movilizado el 46,7% de los fondos para la dana un año después: solo 2.798M€ de los 7.907 son ayudas directas

Queda exactamente una semana para que se cumpla el primer aniversario de la trágica dana que el pasado 29 de octubre dejó a su paso 229 víctimas mortales y daños materiales que la Generalitat y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) cifran en pérdidas de 17.800 millones de euros.

Un año en el que el Gobierno central y la Generalitat Valenciana han protagonizado una batalla por las cifras de la recuperación. Ambas administraciones anunciaron en su momento ayudas para los afectados por las inundaciones y el ritmo de ejecución de cada una ha sido distinto.

Mientras la autonómica presumía de ser más ágil, la central, a través de su delegada en la Comunitat, Pilar Bernabé, o del ministro de Política

Territorial, Ángel Víctor Torres, celebraba ser quien más fondos aportaba. Después de 358 días, el Gobierno central ha entregado cerca de 2.798 millones de euros como ayudas directas a los afectados.

Y es que, aunque la web infoDANA refleje que el importe total abonado es de 7.907 millones de euros, tan solo el 35% se corresponden con ayudas directas. Un porcentaje que representa el 17% del total de los millones que el Ejecutivo de Sánchez prometió movilizar.

De los 16.600 millones de euros anunciados en su día para la reconstrucción y recuperación del territorio afectado, la web de Moncloa reconoce que actualmente "el importe total abonado hasta el momento es de 7.907 millones de euros".

Unos fondos que se distribuyen en ayudas directas a los afectados, avales y fondos ejecutados para actuaciones directas. Las primeras suponen, respecto al total, 6.611 millones.

En el montante de los casi 8.000 millones el Gobierno incluye como ayuda propia las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que por el momento ascienden ya a un total de 3.760 millones.

Se trata de indemnizaciones sufragadas con los fondos acumulados por el Estado gracias a las cuotas que los asegurados españoles, previamente, han pagado religiosamente. Cumplir con el pago de esas indemnizaciones es una obligación del Gobierno de España.

Labores de limpieza tras la dana. Eduardo Manzana / EP

Lo mismo sucede con las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a explotaciones aseguradas. Estas compensaciones no constituyen en realidad ayudas directas del Gobierno.

Se trata de compensaciones gestionadas por la entidad encargada de los seguros agrarios y en nombre de las entidades aseguradoras. En este caso, suponen 52,3 millones de euros.

Por lo que si se descuentan estas dos cuantías (3.812,3 millones) del total de lo abonado hasta el momento de lo que se contempla como ayudas y subvenciones, el importe descendería a los 2.798 millones de euros, lo que representa en torno a un 16,8% del total de los fondos que el Ejecutivo se comprometió a movilizar hace un año.

240M€ de la Generalitat

Por su parte, la Generalitat ha destinado 1.486 millones de euros para familias y empresas damnificadas por la riada, de los cuales ya se han abonado alrededor del 50%. Es decir, 743 millones de euros.

En este porcentaje se incluyen, por ejemplo, ayudas de bienes de primera necesidad (6.000 euros). Por este concepto, el Consell de Carlos Mazón ha ejecutado algo más de 240 millones de euros, de los que se han beneficiado más de 26.500 familias.

Por lo que respecta a la ayuda para adquirir un vehículo, la cifra supera los 321 millones de euros. La Generalitat Valenciana contempló inicialmente un presupuesto de 180 millones de euros, ya ejecutados al 100%. Ante el éxito de la convocatoria, realizó una segunda fase, de otros 36 millones.

Municipio de Chiva dos semanas después de la dana. Alejandro Martínez Vélez / EP

La cuantía, sin embargo, se vio incrementada en septiembre por la ampliación del paquete de ayudas en 350 millones de euros, que se distribuirían entre familias, propietarios de vehículos, autónomos y afectados por Ertes.

Mientras tanto, la coordinación entre ambas administraciones ha sido prácticamente nula: ni reunión entre el presidente del Gobierno y el número uno del ejecutivo valenciano, ni tampoco comisión mixta en la que abordar los principales problemas a los que se enfrentan los municipios arrasados un año después de la tragedia.

En el horizonte, el funeral de Estado que se celebrará en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el día del aniversario al que acudirán los reyes, Sánchez y también Mazón, a pesar de las insinuaciones de Moncloa para que no lo haga.