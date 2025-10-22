Mayren Beneyto (80), exconcejal del PP en Valencia: "Empecé sirviendo cafés al vicepresidente del Gobierno"

Pelo cardado, rubio intenso y un porte elegante allá donde va. Así se distingue Mayren Beneyto, mujer valenciana y exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia por el Partido Popular (PP).

Ha llovido bastante desde entonces. Beneyto tiene actualmente 80 años, y empezó en política en la década de los 70. Al Consistorio llegó de la mano del partido Unión Valenciana y continuó junto a la alcaldesa Rita Barberá.

Ahora recuerda sus inicios en política a través de las redes sociales. "Empecé sirviendo cafés al vicepresidente del Gobierno", desvela en un vídeo.

Beneyto asegura que los inicios eran "difíciles" en la época. Ser mujer y trabajar en política no era lo habitual, pero sabía que era su vocación: "Cuando me preguntan cómo empecé siempre lo digo, sirviendo cafés a Fernando Abril Martorell". Sobre él, Beneyto recuerda cómo "era capaz de tomarse dos litros de café durante la noche".

Se trata de un vicepresidente del Gobierno de Adolfo Suárez. Ejerció como vicepresidente tercero del Gobierno para Asuntos Políticos de España entre 1977 y 1978, y vicepresidente segundo para el mismo cargo entre los años 1978 y 1980.

Sobre esos inicios en política, la exconcejal del PP recuerda cómo entonces "se necesitaba una mujer discreta": "Yo entonces tenía miedo a hablar, a meter la pata o decir algo que no debía, y no hablaba". Ahora le encanta hablar, y disfruta recordando viejos tiempos.

"Servir cafés lo hacía de maravilla, aprendí tanto que de esa forma entré", recuerda Beneyto. Así empezó, y acabó de teniente de alcalde en el gobierno de Rita Barberá, quien ostentó el cargo durante 24 años.

Una vivencia personal que la propia Beneyto asegura no querer recordar es lo que le hizo apostar por la defensa de la mujer. "Mi vida es muy interesante, mi matrimonio era estupendo, pero un componente íntimo lo hizo muy difícil y me obligó a separarnos", explica.

Es en ese momento cuando, según asegura, se dio cuenta de que había que "defender a la mujer": "A mí me pueden matar, pero a las otras mujeres no".

Así, se dedicó a obras benéficas, y llegó a ser presidenta de UNICEF en la Comunitat Valenciana. También presidió el Palau de la Música durante 24 años y fue concejal y teniente de alcalde con Rita Barberá. "Dime qué no he sido", destaca.

En 2015, Beneyto se desvinculó de la política. Desde entonces sigue muy vinculada a su tierra, a sus culturas y sus tradiciones. Así lo demuestra a través de sus redes sociales, donde ya cuenta con cerca de 20.000 seguidores.