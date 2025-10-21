El reglamento de Les Corts cambia la paridad en la Mesa y el control de las subvenciones: se regulará en una nueva norma

El PP y Vox registraron este lunes su propuesta de reforma de reglamento de Les Corts Valencianes en la que incluyen diversos cambios en la norma interna que regula el Parlamento autonómico.

Una de las principales es que anticipa que los grupos parlamentarios llevarán una contabilidad específica de las subvenciones destinadas a sus gastos de funcionamiento que estará sujeta a normas de contabilidad y control interno.

Estas normas, que todavía no existen y que se están negociando entre los partidos, serán aprobadas por la Mesa de Les Corts de acuerdo con la Comisión de Gobierno Interior (aquella que se celebra a puerta cerrada). Ahora mismo las ayudas públicas que reciben los grupos están sujetas a la ley General de Subvenciones.

Otra de las novedades del reglamento es que se cambia la paridad tanto en la Mesa del Parlamento autonómico como en la mesa de las comisiones. En este momento, y tras una modificación del PSPV y Compromís cuando tenían mayoría, prima lo que se llama la lista "cremallera".

Es decir, si la persona que ocupa la presidencia es de un sexo, la vicepresidencia primera la tendrá que ocupar la persona más votada del sexo contrario. Y así sucesivamente con la vicepresidencia segunda, la secretaría primera y la secretaría segunda.

Ahora se elimina la presidencia de esa ecuación. De esta manera, deja de ser obligatorio que la vicepresidencia primera esté ocupada por una persona del sexo contrario. El nuevo texto establece únicamente que ambas vicepresidencias y ambas secretarías estarán ocupadas por personas de distinto sexo.

Comisiones y À Punt

Por otro lado, se modifican algunas comisiones legislativas y sus denominaciones. Como ejemplo, desaparece el nombre de la de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI y se llamará Familia, Política Social e Igualdad.

Igualmente, se aglutina en una Empleo, Industria, Comercio y Turismo; se añade Vivienda en la de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes; o se deja una de Innovación, Universidades y Desarrollo Tecnológico.

En cuanto a las comisiones no legislativas, se eliminan la de Asuntos Europeos, la Especial de Participación Ciudadana y la de Derechos Humanos.

Se mantienen la del Reglamento, Estatuto de los Diputados (se suprime 'y de las diputadas' en la denominación), la de Peticiones y la de Gobierno Interior.

El reglamento actualiza asimismo el apartado de la relación de Les Corts Valencianes con la radiotelevisión pública. Así, establece que el presidente y el director general de À Punt comparecerán ante la comisión parlamentaria cuando ésta les convoque para dar cuenta de lo que se les requiera.

También que el Consejo de Administración remitirá al Parlamento valenciano una memoria anual sobre el cumplimiento de la función de servicio público y que se garantizará el acceso a la comisión de Les Corts de toda la información elaborada, propuesta o aprobada por la Corporación para poder realizar el control sobre su actuación y sobre ingresos y gastos.

La modificación del reglamento se tramitará por lectura única -irá directamente al pleno- y Vox se arrogó este lunes la impronta de los cambios.