La jueza de la dana cita a declarar en noviembre al exasesor de Pradas que grabó vídeos del Cecopi

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la causa judicial de la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, ha citado a declarar en el mes de noviembre al exasesor de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que grabó vídeos del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Así se desprende de una resolución, notificada esta mañana a las partes del procedimiento, en la que la jueza cita a declarar, en calidad de testigo, el próximo 14 de noviembre, a las 9.30 horas, al exasesor de Pradas de asuntos generales. Una declaración que tendrá lugar en los juzgados de Catarroja.

Además, en la resolución, la jueza informa de que la declaración testifical de un bombero del Consorcio Provincial, prevista para el próximo 29 de octubre, se celebrará el día 31.

Por otro lado, la magistrada da cuenta de la recepción de escritos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Aemet, Tragsa y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y de su traslado a las partes.

En una segunda resolución, la jueza emite una diligencia de constancia que complementa la transcripción de la declaración testifical efectuada en su día en sede judicial por el presidente de la CHJ, Miguel Polo.

En concreto, la declaración de Polo se complementa con el siguiente párrafo literal: "A la pregunta de la letrada sobre si sabe si Forata está incluida en los catálogos de infraestructuras críticas, contesta que esa pregunta no la puede responder a tenor de la normativa sobre infraestructuras críticas, que, si esa pregunta queda dentro del sumario, la responde".

Y prosigue: "ante lo cual, la letrada protesta, alegando que la condición de infraestructura crítica determina la aplicación de un régimen jurídico u otro. El testigo manifiesta que Forata no es una infraestructura crítica".