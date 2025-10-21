Un juez cita como testigos a tres cargos de la empresa de agua de la Diputación de Valencia por 24 contrataciones sospechosas

El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado citar a declarar en calidad de testigos a tres responsables de Global Omnium, el grupo de Aguas de Valencia. Se trata del CEO, el director de compras y la responsable de la unidad de contratación.

Las citaciones se producen en el marco de la investigación abierta en 2024 a raíz de una denuncia anónima -que apuntaba a los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y fraude y exacciones ilegales- y han sido acordadas por el magistrado tras la petición de la Fiscalía.

Todas ellas, señala el juzgado, se realizarán por medio de la representación procesal de Egevasa: Empresa General Valenciana del Agua, participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia (cuyo accionista mayoritario es Global Omnium).

La providencia también requiere a este último grupo que informe de si, con relación a las empresas adjudicatarias de los expedientes de contratación que se investigan en el procedimiento, ostenta participación alguna (en su caso, porcentaje) o pertenecen al mismo grupo de empresas.

Por el momento, el juez no ha decidido citar a ninguna persona como investigada al no ver indicios suficientes de delito, al igual que la Fiscalía. Aun así, las indagaciones siguen adelante.

Mientras éstas se desarrollan, el sindicato Manos Limpias ha presentado una querella ante este mismo juzgado tras intentar personarse como acusación y que el magistrado lo rechazara.

La dirigen contra un total de 12 personas, además de empresas. Entre ellas, los presidentes y vocales del Consejo de Administración de Egevasa entre 2019 y 2025. Así, se encuentran diputados de esta legislatura o de la anterior como Rafa García (PSPV), Francisco Comes (PP), José Joaquín Segarra (PP), Xavier Rius (Compromís) o Carlos Gil (PP).

La investigación que está en marcha se inició el año pasado, cuando el juez abrió diligencias para analizar los procedimientos de un total de 24 contratos de Egevasa entre los años 2018 y 2022, etapa en la que el PSPV presidía la Diputación, que gobernaba junto a Compromís.

Lo hizo después de que la Fiscalía de Valencia le remitiera una denuncia que, a su vez, había recibido de manera anónima el Ministerio Público.

Desviar fondos y favorecer

En ella se apuntaba a que la pretensión de varios responsables o empleados de Global Omnium era "desviar fondos de la sociedad pública Egevasa a otras sociedades participadas" por este grupo y "favorecer indebidamente la elección de proveedores relacionados o vinculados" con Global Omnium "mediante limitaciones artificiosas a la participación en los procedimientos de licitación".

De acuerdo con los hechos denunciados, habría dos sistemas de actuación. Por una parte, "procedimientos de licitación en los que el real adjudicador del contrato no es un poder adjudicador de los designados por Egevasa". Es decir, "en los que se realiza de forma conjunta una licitación de todas las entidades pertenecientes a Global Omnium".

En estos supuestos, el "poder adjudicador" del contrato es o bien Aguas de Valencia o bien Global Omnium. Así pues, Egevasa aparece en estos contratos dentro de un listado de sociedades que, en principio, forman parte del grupo Global Omnium y el contrato que se formaliza en su nombre "resulta ser una suerte de licitación conjunta entre todas estas sociedades".

Por otra parte, la denuncia señalaba otros procedimientos que se licitan y adjudican de forma independiente por Egevasa sin la participación de otras empresas.

"Aunque la elección de estos procedimientos individuales", dicen los denunciantes, "tiene su último fundamento en que el adjudicatario final es una sociedad perteneciente al grupo Global Omnium de las que, en los restantes casos, proceden a realizar licitaciones conjuntas".

Obra y servicio

La denuncia hacía hincapié en que, pese a su accionariado compartido entre la corporación provincial y Global Omnium, Egevasa es en realidad una sociedad de carácter público y gestiona fondos públicos. Motivo por el que considera delictivos estos hechos.

En definitiva, hablaba de licitación conjunta de entidades pertenecientes al sector público con entidades de naturaleza privada; o una alteración artificial de la solvencia mínima requerida para presentar ofertas en los procedimientos de licitación de Egevasa, limitando indebidamente posibilidad de licitar.

También de no dividir en lotes algunos contratos; o de que la adjudicación y formalización de los contratos no se realiza por un poder adjudicador, sino por un sujeto del derecho privado.

Todos estos hechos aparecían, de acuerdo con la denuncia aportada, en un total de 24 contratos de obra y servicio analizados.

Según el estudio de los procedimientos de licitación tramitados por Egevasa durante los años 2020 a 2023, se adjudicaron obras por un importe total de 12,2 millones de euros, de los cuales un total de 4,4 millones fueron a empresas del grupo Global Omnium y 7.7 millones a la mercantil Construcciones Micó.

Respecto a los de servicios, se adjudicaron 11,2 millones, de los cuales 8,4 fueron a empresas del grupo Global Omnium y otros 672.222 a Construcciones Micó.

Respecto a los contratos de suministros, se adjudicaron por un importe total de 80 millones, de los cuales 38,6 millones se adjudicaron a empresas del grupo Global Omnium y otros 8,4 millones a Construcciones Micó.

"Existen un gran número de licitaciones a las que se presentan, exclusivamente, empresas pertenecientes al grupo Global Omnium, lo que ofrece indicios de la existencia de la redacción de los pliegos de forma restrictiva y dirigida", aseguraba la denuncia.

"Igualmente, llama la atención, por resultar anómalo, que las adjudicaciones se realicen a empresas relacionadas con Global Omnium con ofertas económicas de idéntico importe al precio base de licitación. Es decir, sin realizar bajada alguna en las ofertas económicas o llevando a cabo bajas ínfimas", añadía.

Tras abrir diligencias, el juzgado requirió toda esta documentación. La Fiscalía la estudió y elaboró un informe en el que no ve por el momento indicios sólidos de delito. Motivo por el que ha pedido la declaración de testigos para aclarar toda la documentación y así lo ha acordado el juez.

Contrato de 130 millones

En su nueva querella, Manos Limpias pone el foco en un nuevo contrato: el relativo al aprovisionamiento de material relacionado con el ciclo integral del agua y gestión logística de depósitos y almacenes.

Según remarca, solo se presentó una oferta de Soluciones Avanzadas del Agua, Servicios y Medio

Ambiente S.L (SAMAS) perteneciente al grupo Global Omnium.

"Este contrato es muy relevante dado que tenía un valor estimado de 129,3 millones de euros. 24,8 millones de euros anuales como presupuesto base de licitación, siendo 12,8 millones el valor estimado del importe total asignado a Egevasa", expone.

Se adjudicó, comenta, a una empresa del Grupo Global Omnium por ese mismo importe: "Es decir, sin ningún tipo de baja y, sospechosamente, a pesar de lo estimulante de la cuantía y la existencia de numerosos operadores en el mercado capaces de prestar ese suministro, nadie más se presentó".