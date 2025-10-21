El Congreso cita a Mazón a comparecer en la Comisión de la dana el 17 de noviembre, una semana después de las víctimas

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en la sesión de control en Les Corts. Rober Solsona/Europa Press

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acudirá al Congreso de los Diputados el próximo 17 de noviembre para comparecer en la Comisión que investiga la gestión de la dana que causó 229 víctimas mortales

Así lo detalla el plan de trabajo pactado entre los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios que se ha aprobado este martes y, por el cual, la Comisión ha fijado la comparecencia de Mazón el día 17 de noviembre.

Tendrá lugar una semana después de la comparecencia de los representantes de las víctimas, que acudirán al Congreso la primera semana de noviembre.

Así lo detalla el plan de trabajo que ha salido adelante con el apoyo de sus firmantes --PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís-- mientras que el PP y Vox, que ya rechazaron la apertura de la investigación, han votado en contra.

Este plan contempla 126 solicitudes de documentación y vídeos del día de autos, y una lista de un total de 127 comparecencias que se encargará de cerrar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El plan se divide en tres fases, una primera analizará los aspectos relativos a la prevención, la segunda se centrará en la gestión de la emergencia y la tercera, en la respuesta posterior y la atención a las víctimas.

En principio, la comisión contará con un año para analizar el asunto y redactar sus conclusiones, aunque este plazo podrá ampliarse.

La Mesa de la comisión ha decidido que las primeras comparecencias, reservadas a las víctimas se celebren entre el 4 y el 6 de noviembre.

Además, se ha acordado un formato especial para que estén lo más cómodas posible: cada una podrá hablar durante 15 minutos, después cada grupo contará con cinco minutos para formular preguntas, y los comparecientes tendrán otros 15 minutos para contestar.

En nombre de las víctimas comparecerán Rosa María Álvarez Gil, Mari Carmen Gil Sánchez, Ernesto Martínez Alfaro, Dolores Ruiz Sánchez, Manuel Christian Lesaec Catala, Alejandro Carabal López, Verónica Vicent Baquero, Antonia García García, Josep Ignasi Carpio Espí, María Amparo Puchades Giner, María Dolores Gradolí Sandemetrio, María Teresa Pagán Romero, Elisabeth González Peralta.

Tras recabar el testimonio de las víctimas, la comisión recibirá al president de la Generalitat el día 17 de noviembre, ya con un formato normal, de pregunta-respuesta, por espacio de 20 minutos con cada grupo parlamentario.

Después será el turno de la exconsellera de Emergencia, Salomé Pradas, imputada por la jueza de Catarroja que instruye la causa, aunque aún no se ha fijado fecha para su interrogatorio.

También se prevé citar a los jefes de Gabinete de ambos, a la periodista Maribel Vilaplana, con quien Mazón comió el día de la tragedia en el restaurante 'El Ventorro', y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que figura como el compareciente número 19.

Comisión en Les Corts

Pese a que el president comparecerá en la Comisión de investigación en el Senado el día 17 de octubre, todavía no hay fecha para su comparecencia en la Comisión de investigación de la dana de Les Corts.

Todavía no hay un día concreto, pero la última sesión de la comisión estaba fijada para el pasado 14 de octubre después de que se suspendiera la del 30 de septiembre por la previsión meteorológica.

Para aquella, el PP y Vox habían introducido de manera urgente la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tras su declaración en el juzgado en la que rompió su silencio de los últimos 11 meses.

La Mesa de la comisión de Les Corts tendrá que fijar ahora la fecha de una nueva sesión para que comparezca Mazón, puesto que hasta ahora únicamente estaban cerradas las citaciones de técnicos.