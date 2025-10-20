La Generalitat Valenciana distinguirá entre inmigrantes y españoles en sus estadísticas: el PP acepta la propuesta de Vox

El portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, saluda al portavoz de Vox, José María Llanos. José Cuéllar / Corts

Las estadísticas que elabore la Generalitat Valenciana a partir de ahora diferenciarán entre inmigrantes y españoles. El PP ha aceptado este lunes una propuesta de resolución presentada por Vox al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 en la que instan al Gobierno valenciano a realice esta distinción "en la medida de las posibilidades técnicas y materiales".

La iniciativa aprobada con el voto favorable de los proponentes y los populares, pero con el rechazo de Compromís y el PSPV, pide que se incluyan datos diferenciados como cantidad de donantes de sangre. Es decir, cuántos españoles donan a lo largo del año, respecto a cuántos son extranjeros.

También cuántos inmigrantes reciben ayudas, frente a las subvenciones que ingresan los nacionales, así como cuántos hacen uso de las urgencias sanitarias, o cuál es el dato de inmigrantes que se ausentan en su puesto de trabajo. Pero también que esté diferenciado por edad y por sexo.

"Estadísticas sobre el absentismo laboral en la empresa privada y la Administración pública, diferenciando hombres y mujeres, edad, y población migrante y nacional", reza el escrito aprobado en la Comisión de Economía de este lunes. "No se puede entender cifras que detallen que cerca de 1,5 millones de personas falten a su trabajo y no se aporten bajas", ha sostenido la diputada Teresa Díaz en el turno de defensa de la iniciativa.

El grupo que lidera José María Llanos en el Parlamento valenciano, además, incluye en su propuesta que el Consell realice "estadísticas diferenciadoras entre la contribución neta al Estado del bienestar por parte de la población nacional y la población migrante".

Díaz ha explicado que su grupo presentaba esta propuesta con la intención de "tomar medidas y cuidar el estado del bienestar". Ha asegurado que actualmente entran "migrantes sin identidad diciendo que son menores, y no lo son, que no respetan nuestras costumbres y que en ocasiones generan inseguridad en las calles".

"Hay que saber si esta situación se sale de lo normal. Instamos al Consell a que realice estas estadísticas para hacer un análisis de la realidad lo más ajustado posible y cuidar del estado del bienestar de los españoles al que contribuyeron nuestros padres y tatarabuelos, libre de violencia", ha zanjado la parlamentaria.

El diputado del PP Manuel Pérez Fenoll besa la mano de la diputada de Vox Teresa Díaz en la comisión de este lunes. José Cuéllar / Corts

La iniciativa ha generado un importante revuelo en la comisión entre los grupos de la oposición: PSPV y Compromís. La diputada de Compromís, Aitana Mas, la ha tildado de "racista" y de "vulnerar los derechos humanos".

"Yo venía planteándome la posibilidad de que igual al plan de estadística le faltaba el uso de IA, big data, información territorial, refuerzo de transparencia y acceso abierto... Me faltaban esas cosas que son evolutivas. Pero lo que no me hubiera imaginado jamás es que hubiera una iniciativa que mirase tanto hacia el pasado", ha dicho.

"Lo que proponen vulnera los derechos humanos totalmente. No sé ni cómo la impresora ha impreso esto. No hay quien aguante esta propuesta que lo que viene a decir es que si viene de ciertos países, bien, pero si lo hacen de otros, mal", ha añadido.

"¿Cómo pueden plantear una propuesta en la que quieran saber si el donante de sangre es marroquí o sueco? Si son rubios con ojos azules y altos, bien. Si tienen la piel oscura, ya no. Eso es aporofobia. Tienen miedo al pobre", ha concluido la diputada.

José Díaz (PSPV) y Aitana Mas (Compromís) en la comisión de este lunes. José Cuéllar / Corts

Por su parte, el diputado del PSPV, José Díaz, ha asegurado que el PP "ha cruzado una línea roja: convierte la estadística pública en propaganda xenófoba al dictado de Vox".

"Esto no es política pública, es ideología del odio con sello institucional. El PP ha decidido poner números a los prejuicios de Vox", ha añadido el parlamentario.

"Que el PP acepte diferenciar quién usa la sanidad o quién dona sangre según su nacionalidad es sencillamente repugnante. Es lo más alejado que se puede estar de una democracia moderna y decente", ha concluido Díaz tras asegurar que la medida "rompe los principios básicos de la estadística pública".