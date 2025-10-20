A bordo del velero más grande del mundo, amarrado en Valencia: tiene 164 camarotes con vistas espectaculares al mar

Desde Barcelona a Palma de Mallorca y Valencia. De ahí, a Alicante y después, a Puerto Banús. Es el recorrido que hace Club Med 2 en su primera ruta, del 18 al 25 de octubre.

Amarrado este lunes en la capital del Turia, EL ESPAÑOL ha subido a bordo del velero más grande del mundo: tiene 164 camarotes con capacidad para 328 pasajeros, y todos con vistas espectaculares al mar.

Con sus cinco mástiles y 187 metros de eslora, el velero Premium más legendario vuelve a recorrer las costas del Mediterráneo en dos travesías que fusionan el lujo, el bienestar y la aventura.

El velero es el buque insignia del sello Exclusive Collection de Club Med y navega desde 1992, cuando tomó el relevo de su predecesor Club Med 1.

Ahora, completamente reformado, llega a la costa española con dos travesías que son, sin duda, "un sueño Mediterráneo". El recorrido coincide, además, con el 75 aniversario de la marca de origen francesa, que inauguró su primer resort en la isla de Mallorca en 1950.

Club Med 2 no solo invita a descubrir lugares exclusivos a través de sus excursiones, sino que convierte cada experiencia "en algo verdaderamente excepcional": combina estilo y elegancia con bienestar y aventura.

Velero Club Med 2. EE

Los pasajeros pueden disfrutar de deportes acuáticos supervisados -como wakeboard, windsurf o kayak- diseñados para todas las edades a partir de los ocho años.

El velero se distingue por los 2.500 m2 de velas de color blanco. Con una tripulación de 338 personas y capacidad para 328 pasajeros, navega por el Mediterráneo en verano y el Caribe en invierno.

De Cataluña a Andalucía

Club Med comenzó su travesía en Barcelona, una ciudad vibrante que, por su cultura y vanguardia, supuso "el punto de inicio perfecto para la aventura". A partir de ahí, recorre distintos lugares en tan solo una semana; entre ellos Valencia.

Palma de Mallorca : uno de los destinos turísticos favoritos de España, tanto por sus playas como por el centro histórico, con su imponente catedral gótica.

: uno de los destinos turísticos favoritos de España, tanto por sus playas como por el centro histórico, con su imponente catedral gótica. Valencia y Alicante : la mezcla perfecta entre historia, modernidad y sabor mediterráneo.

: la mezcla perfecta entre historia, modernidad y sabor mediterráneo. Cartagena : la ciudad supone un viaje al pasado entre sus murallas que sumerge al tripulante en un ambiente animado y acogedor.

: la ciudad supone un viaje al pasado entre sus murallas que sumerge al tripulante en un ambiente animado y acogedor. Puerto Banús/Marbella : el encanto de un pueblo tradicional andaluz se da la mano con el lujo de boutiques y hoteles exclusivos, además de playas de ensueño.

: el encanto de un pueblo tradicional andaluz se da la mano con el lujo de boutiques y hoteles exclusivos, además de playas de ensueño. Gibraltar : sorprende el contraste entre lo nacional y lo británico, con su mercado tradicional andaluz y sus icónicas cabinas telefónicas rojas.

: sorprende el contraste entre lo nacional y lo británico, con su mercado tradicional andaluz y sus icónicas cabinas telefónicas rojas. Málaga: la ciudad de Picasso, una fusión entre cultura, arte y sol.

De Málaga a las Islas Canarias

Días después de terminar la primera travesía, Cub Med 2 iniciará la segunda ruta desde Málaga, con destino a Las Palmas, pasando tanto por ciudades españolas como por Marruecos.

Ceuta : es un enclave único, el lugar donde Europa y África convergen y cuatro culturas se unen.

: es un enclave único, el lugar donde Europa y África convergen y cuatro culturas se unen. Cádiz : callejuelas con encanto, flamenco, playas preciosas y un ambiente profundamente festivo caracterizan a la que es la ciudad más antigua de Europa.

: callejuelas con encanto, flamenco, playas preciosas y un ambiente profundamente festivo caracterizan a la que es la ciudad más antigua de Europa. Tánger : Club Med 2 abre las puertas a Marruecos a través de una visita a Tánger, un lugar llamativo y con un encanto magnético.

: Club Med 2 abre las puertas a Marruecos a través de una visita a Tánger, un lugar llamativo y con un encanto magnético. Safi : esta parada es mucho más tranquila. Permite disfrutar con calma de la cerámica artesanal, su medina histórica, sus sinagogas y palacios portugueses, y sus vistas al Atlántico.

: esta parada es mucho más tranquila. Permite disfrutar con calma de la cerámica artesanal, su medina histórica, sus sinagogas y palacios portugueses, y sus vistas al Atlántico. Agadir : la ciudad que renació tras ser destruida por un terremoto en 1960 ofrece una gran riqueza cultural y artesanal.

: la ciudad que renació tras ser destruida por un terremoto en ofrece una gran riqueza cultural y artesanal. Arrecife : Lanzarote recibe al velero con su paisaje volcánico único que contrasta con sus verdes cultivos y sus playas tranquilas.

: Lanzarote recibe al velero con su paisaje volcánico único que contrasta con sus verdes cultivos y sus playas tranquilas. Las Palmas: la ciudad más grande de las Islas Canarias invitará a disfrutar de su ambiente animado, sus playas de arena dorada y un centro histórico lleno de vida, siendo el broche perfecto para cerrar el viaje.

"Despertar cada mañana con un nuevo horizonte, en un nuevo puerto o playa es una experiencia que no se olvida", explican desde la entidad.

Con interiores elegantes y minimalistas diseñados por Sophie Jacqmin, Club Med 2 adopta el estilo de la Riviera francesa, y hace un homenaje a la tradición náutica. Además, exhibe con orgullo una gran bandera de Francia.

Por otro lado, los huéspedes pueden disfrutar de un ambiente exclusivo tanto en sus dos restaurantes como en sus bares, y tienen a su disponibilidad con una excelente programación de eventos nocturnos.

Bienestar

En Club Med 2 destacan sus deportes acuáticos, realizados en la popa del velero y, por supuesto, las experiencias de bienestar, como el spa en la cubierta, la sala de entrenamiento, yoga y sus piscinas en diferentes partes de la cubierta. ¿El objetivo? Desconectar en el entorno idílico de la alta mar.

La embarcación cuenta con dos restaurantes de ambientes singulares, en los que la cocina saludable y de esencia artesanal cobra protagonismo.

Club Med 2, el velero más grande del mundo. EE

Con ingredientes frescos de temporada y una cuidada selección de productos de calidad, cada plato está diseñado para satisfacer los gustos de cada huésped en cualquier momento del día. Y a modo de buffet libre.

Además, gracias a las puestas de sol impresionantes y mediante las excursiones llenas de naturaleza o de cultura, Club Med 2 mantiene el estatus de velero legendario, y se posiciona como la opción perfecta tanto para parejas, como amigos o familias.