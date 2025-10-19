Alejandro, arquitecto rural: "Se pueden pedir ayudas para rehabilitar viviendas antiguas de hasta 18.800€"
El experto en rehabilitación de viviendas rurales explica en 'À Punt' las claves para acceder a ayudas públicas y cómo evitar errores en la tramitación y las reformas.
Ayudas para rehabilitar viviendas antiguas de hasta 18.800€. Es lo que puede percibir la persona que mejore o rehabilite un edificio de uso residencial.
"Demostrar realmente que la obra ha hecho una mejora de eficiencia energética". Así lo afirma Alejandro Barranco en La Clau per a viure, el nuevo programa de À Punt presentado por María Domínguez.
Es arquitecto especializado en rehabilitación de viviendas rurales y explica cómo valorar una casa en el campo, las claves para acceder a ayudas públicas y cómo evitar errores en la tramitación y las reformas.
El experto advierte sobre la documentación a entregar: facturas, proyecto o certificado de eficiencia energética, entre otros.
En el programa se le pregunta sobre la denegación de la prestación. Así, asegura que hay que presentar una reclamación para subsanar los errores en la documentación.
En la Comunitat Valenciana existen ayudas destinadas a la rehabilitación y mejora de edificios de uso residencial, dentro del marco de programas apoyados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, vinculadas al Plan Next Generation EU.
El objetivo de este plan es impulsar la mejora y rehabilitación de edificios residenciales, fomentando la eficiencia energética y la reducción del consumo energético en viviendas de la Comunitat Valenciana.
Las prestaciones están dirigidas tanto a viviendas unifamiliares como a edificios colectivos. Para acceder a ellas es necesario que al menos el 50% de la superficie construida tenga uso residencial de vivienda y que exista un acuerdo por parte de la Comunidad de Propietarios para proceder con la rehabilitación.
Asimismo, se deben cumplir requisitos relacionados con la eficiencia energética, como conseguir una reducción mínima del 30% en el consumo de energía primaria no renovable y disminuir la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración en un 25% para ciertas zonas climáticas, o un 35% para otras.
Los beneficiarios pueden ser personas físicas o jurídicas propietarias o usufructuarias de viviendas, administraciones públicas, comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, así como empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios, siempre que acrediten su condición.
La cuantía de las ayudas varía según el ahorro energético conseguido, pudiendo llegar a cubrir entre el 40% y el 80% del coste de la actuación.
Por ejemplo, si la rehabilitación alcanza un ahorro energético superior al 60%, la subvención puede alcanzar hasta 18.800 euros por vivienda o 168 euros por metro cuadrado de superficie construida.