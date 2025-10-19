Alejandro, arquitecto rural: "Se pueden pedir ayudas para rehabilitar viviendas antiguas de hasta 18.800€"

Ayudas para rehabilitar viviendas antiguas de hasta 18.800€. Es lo que puede percibir la persona que mejore o rehabilite un edificio de uso residencial.

"Demostrar realmente que la obra ha hecho una mejora de eficiencia energética". Así lo afirma Alejandro Barranco en La Clau per a viure, el nuevo programa de À Punt presentado por María Domínguez.

Es arquitecto especializado en rehabilitación de viviendas rurales y explica cómo valorar una casa en el campo, las claves para acceder a ayudas públicas y cómo evitar errores en la tramitación y las reformas.

El experto advierte sobre la documentación a entregar: facturas, proyecto o certificado de eficiencia energética, entre otros.

En el programa se le pregunta sobre la denegación de la prestación. Así, asegura que hay que presentar una reclamación para subsanar los errores en la documentación.

En la Comunitat Valenciana existen ayudas destinadas a la rehabilitación y mejora de edificios de uso residencial, dentro del marco de programas apoyados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, vinculadas al Plan Next Generation EU.