Xavi, emprendedor, construye grandes decorados en hoteles: "Llevamos al artista fallero donde no se le conoce"

A problemas, soluciones. Así nace Valua. En concreto, para hacer realidad las ideas alocadas de locales y negocios para decorar sus espacios de una forma llamativa. Y todo gracias a las Fallas. Concretamente, a los artistas falleros.

Estos, además de hacer fallas, se ven obligados a diversificar el negocio para obtener más ingresos y, en definitiva, poder sobrevivir. Así, construyen decorados para eventos, festivales y locales como hoteles y restaurantes, entre otros.

Con Valua de por medio les resulta más sencillo. Como explica el CEO de la empresa, Xavi Serra, sirven como "catalizador" de la industria, y "lleva trabajo a los talleres de artistas falleros". Los clientes consiguen su producto y los artistas, una economía más estable.

Los tres socios que conforman la empresa tienen "mucho conocimiento del mundo fallero", como explica Serra, algo que les ha permitido crear este proyecto para ayudar a la gente de su sector.

"Valua nace con la ambición de llevar la imagen del artista fallero a entornos donde no se le conoce y puede aportar mucho", apunta Serra.

Además, Valua hace el trabajo del artista fallero más sencillo. Como explica su CEO, "solo tienen que producirlo": "Nosotros nos encargamos de hacer el diseño, asesorar en materiales, dar consejos al cliente, y pasamos ya el proyecto hecho al artista".

Actualmente cuentan con "más de 150" artistas falleros en su base de datos. Así, desde Valua evalúan la necesidad del cliente y derivan la creación del proyecto al artista idóneo.

Artistas falleros preparan un decorado. EE

Esta propuesta resulta más llamativa todavía para los artistas porque "les llega trabajo sin gestionar nada", apunta Serra. Solo se encargan de producir lo que el cliente pide.

Es una ayuda para los artistas, pero también para quienes buscan a alguien que cree sus decorados soñados: "Muchas veces el interiorista tiene ideas pero no sabe quién puede materializarlas". "Hasta que conoce el oficio de los artistas falleros", añade.

Así, defiende que el trabajo de Valua ya ha sido reconocido por sectores "de hostelería, restauración, espacios públicos, marcas y eventos internacionales" desde su creación en 2020.

Expansión

Tras cinco años de trayectoria, Valua aterriza ahora en un importante evento sobre el sector celebrado en Barcelona: Interihotel BCN 2025.

Allí contarán con un stand propio para demostrar las capacidades de la empresa. "Queremos que el arquitecto o interiorista perciba nuestra pasión, creatividad y resolución", apunta el director creativo, Raúl Martínez.

"No es solo un impacto rápido, sino un relato visual que invita a detenerse, a experimentar con calma y a comprender cómo nuestra propuesta transforma los espacios en lugares que se viven y se recuerdan", afirma.

El futuro para Valua es "cumplir la misión de ayudar y ser capaz de ser un partner estratégico en interiorismo y arquitectura. Pero también en creatividad. Tenemos una fase de crecimiento muy ambiciosa en la que queremos seguir poniendo el foco en la enorme capacidad de la industria del artista fallero", concluye Serra.