'Lladre del mes', la chapa con la que una tienda de camisetas se burla del ladrón que les asaltó en un barrio de Valencia

Caco falluto. Con esa expresión inventada resume Juanfran Peñaranda el robo que sufrió en su tienda de un barrio de Valencia que decidió convertir en una oportunidad para el humor. Lanzó una serie de chapas con el texto Lladre del mes y las ha agotado con rapidez.

"Me canso muy rápido de las gilipolleces que hago y estaba a otra cosa", cuenta risueño a EL ESPAÑOL este propietario, nacido en Elda, que tiene un local dedicado a la estampación de camisetas y productos personalizados. Su historia ahora está en todas partes después de que vieran sus publicaciones en Instagram.

Y a través de Efe se empezó a divulgar este fin de semana, cuando les contaba cómo había empezado todo cuando encontró su tienda en Benimaclet forzada. "Piensas que a ti no te va a tocar" que te roben, "más que nada por este tipo de negocio que tengo, que prácticamente es de personalización, humor y no hay gran cosa de valor, ni ordenadores portátiles ni teléfono".

De hecho, asegura que en la caja acumula como mucho 25 euros, ya que los pagos de los productos se suelen hacer con tarjeta. Y aunque el ladrón levantó la persiana y forzó la cerradura de la puerta, no había llegado a entrar. El por qué intentaría nadie robar en un local de camisetas y tazas, como apunta, también se le escapa.

Juanfran sí estuvo más atento y revisó las grabaciones de esa madrugada de sus cámaras de seguridad. En ellas encontró la imagen de una persona que merodea ante la tienda —en una calle donde desde hace unos días no funcionan las farolas—, se coloca la capucha, fuerza la persiana exterior, se pone a mirar desde la puerta de cristal al interior y se va.

Ahí el propietario encontró su oportunidad. Con una captura del vídeo confeccionó unos carteles para avisar al vecindario que hay un ladrón merodeando por la zona y lo compartió por redes. El éxito de esa publicación le animó y creó unas chapas con la cara en blanco y negro en las que desdibujaba al merodeador con la frase Lladre del mes de Benimaclet.

"Él me robó a mí y yo la identidad para hacer las chapas", razona sobre una iniciativa que no se esperaba que tuviera éxito. Pero la sencillez del lema funcionó. Por un euro la gente empezó a comprarlas con rapidez y las agotó en pocas horas. "Si me quiere denunciar por usar su imagen, que me mande un privado con sus datos y formalizamos el papeleo, será un auténtico placer", bromea en una de sus publicaciones.

Juanfran, que aprendió el valenciano ya cuando fue a vivir y trabajar en la capital "viendo Doraemon", ha hecho del limón una limonada. Una idea que ya tuvo cuando un grafitero pintó su firma en la fachada del local. Decidió registrarla e imprimirla en chapas: vendió 400 en 48 horas.

Pero el éxito siguió creciendo y con esos ingresos asegura que le pudo comprar un piso a su madre, que hasta entonces vivía de alquiler. "Con el barrio ya aumentando los precios y ella con una pensión de 400 euros vi que era mejor que buscáramos uno para comprar", recuerda. Y así lo pudo hacer, añade orgulloso, con aquel producto.

En esta ocasión, puso en su página web 100 chapas con la cara de quien intentó robar en su local "con nocturnidad, alevosía y muy poca materia gris", porque además de no llevarse nada quedó inmortalizado en sus cámaras de seguridad, pensando que "no iba a vender ni 20".

Sin embargo, en pocas horas estaban todas vendidas, por lo que subió a 250 y actualmente va ya por casi medio millar. Un éxito que atribuye a que los usuarios del local y quienes le siguen en redes sociales están "mas locos" que él. Esta vez el dinero que gane ha prometido risueño que se lo gastará en los bares del barrio.