José (52) dejó la ciudad para vivir en un pequeño pueblo de Valencia: "Nos mudamos hartos de los altos precios"

José (52) dejó la ciudad para vivir en un pequeño pueblo de Valencia. À Punt

"Categoría, calidad de vida". Es lo que le ha otorgado a José Castelló trasladarse del barrio de Patraix a un pequeño pueblo en el interior de la provincia, en el corazón de la Canal de Navarrés.

El valenciano dejó la capital para empezar de cero en Bolbaite, harto de "los altos precios, la contaminación, el estrés y el ritmo frenético de la ciudad". Lo hizo junto a su mujer y sus hijos.

Define su experiencia como una "migración inversa" en Clau per a viure, el nuevo programa de À Punt presentado por María Domínguez.

Con el título Tornar al poble (Volver al pueblo), la entrega invita a redescubrir el valor del territorio, el arraigo y la vida tranquila, pero también pone de relieve los costes reales, las trabas legales y la necesidad de políticas que faciliten la repoblación rural.

El primer paso lo dio su ahora exmujer, quien vendió su piso en Valencia y compró una vivienda en la población de Quesa como segunda residencia para pasar el verano.

Tiempo después, José vendió su vivienda y adquirió una casa rural en Bolbaite, "lista para entrar". En cuanto firmó las escrituras, se mudaron y pasaron la primera noche en la nueva casa, aunque afirma que todavía queda parte de la hipoteca por pagar.

Antes de separarse el matrimonio, la familia residía en Quesa, mientras la casa rural de Bolbaite servía de negocio. Después, José se instaló definitivamente allí, donde asegura que le va "de categoría".

Imagen de Bolbaite. Turisme CV

Ahora, disfruta de un entorno privilegiado: a dos pasos del castillo, con el río y la zona de baño justo a la izquierda de su casa.

De hecho, la vida en el pueblo le ha dado cosas que hasta entonces eran inimaginables: paisajes naturales, tranquilidad, y carreteras ideales para salir en moto, una de sus aficiones.

Con 52 años, asevera que ya vivió "la etapa de fiestas" y ahora busca calma. "Ya no tengo prisa por ir a todos los sitios", dice.

Sin embargo, no todo es tan idílico como pueda parecer; las casas rurales suelen ser antiguas y requieren de arreglos. Por ejemplo, la suya necesita pintura en la fachada. "Después de la dana, aparecieron goteras", explica José.

"Me vendrían genial las ayudas para rehabilitar la vivienda por parte de la Conselleria", señala.

Otro de los grandes motivos por los que José Castelló no se arrepiente de haber dejado la ciudad es el día a día. Para él, vivir en Bolbaite significa "no tener que pasar una hora dando vueltas para encontrar sitio donde aparcar ni estar pendiente constantemente de los niños".

"Aquí pueden salir, quedar con sus amigos y no tienes miedo de que pueda pasarles cualquier cosa", comenta satisfecho.

A nivel económico, su experiencia también ha sido positiva. Este valenciano asegura que el empleo no ha sido un problema: "Quien quiere trabajar, hay empleo", afirma.

Actualmente, José trabaja en el monte, abriendo y acondicionando caminos. Es su manera de mejorar el entorno natural y le encanta estar rodeado de naturaleza. "Soy tasador extraoficial de caminos", bromea en el programa.

Y es que José ha encontrado su lugar en este pequeño rincón del interior valenciano: "Transporte gratis y, además, hay beneficios fiscales", concluye.

Bolbaite

El municipio de Bolbaite, situado en el interior de la provincia de Valencia y en la comarca de la Canal de Navarrés, cuenta con una población de 1.333 habitantes, según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Su origen se remonta a la época musulmana, entre los siglos XI y XIII. En la actualidad, destaca especialmente el castillo del siglo XIII, conocido como el Castillo de Bolbaite o de los Cabanilles.

Esta fortaleza fue levantada sobre los cimientos de una antigua construcción islámica, de la que todavía se conservan algunos restos. Hasta el siglo XV, el castillo tuvo una gran importancia estratégica.

Vistas panorámicas de Bolbaite. Turisme CV

Este pueblo también es muy conocido por sus rutas de senderismo, que recorren la naturaleza y vegetación de la Comunitat Valenciana y un lugar idóneo para escaparse en época estival. Estas rutas permiten admirar las espectaculares vistas del interior valenciano.

Una de las más destacadas es la bajada de la Ermita de Santa Bárbara. Desde allí se pueden observar las huertas de la Hoya y disfrutar de una hermosa panorámica del pueblo.

La ermita está situada en la parte alta del municipio. En su interior, las pinturas recrean los paisajes que se pueden contemplar desde ese mismo lugar.