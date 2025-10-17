Estos son los diez diputados valencianos que más cobran: nueve ganan más que el presidente Carlos Mazón

El Boletín Oficial de Les Corts Valencianes publicó este jueves la declaración anual de rentas de sus diputados referidas al ejercicio 2024. Un documento que año tras año sus señorías están obligados a presentar desde que así se acordó en 2013.

En el listado no solo se puede consultar quiénes fueron los parlamentarios que más ingresos obtuvieron el año pasado, sino también, en algunos casos, la procedencia de dichos rendimientos, si bien el detalle que ofrecen las declaraciones presentadas varía de unos diputados a otros.

Así, por ejemplo, el ranking de los que tuvieron mejores rentas lo encabezan los miembros de la Mesa de Les Corts. Todos ellos declararon unas cuantías mayores que la que percibió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su primer año completo como jefe del Consell. Mazón, de hecho, ocupa el décimo lugar en el listado.

En primer lugar se sitúa la presidenta de la Cámara valenciana, Llanos Massó, de Vox. La diputada declaró haber ingresado 99.797,81 euros por rendimientos del trabajo del parlamento, 173,25 por rendimiento de capital mobiliario, 3.102,17 por bienes inmuebles y 19.338,16 euros por regímenes especiales de imputación de rentas. En total, 122.410 euros.

Le sigue el vicepresidente de Les Corts, Alfredo Castelló, que declaró unos ingresos totales de 63.613 euros por rendimientos de trabajo, 22.933 por pensión de viudedad, y 19.366 euros por la venta del 64% de una vivienda. En suma, 105.912 euros.