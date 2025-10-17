Estos son los diez diputados valencianos que más cobran: nueve ganan más que el presidente Carlos Mazón
Varios parlamentarios vieron incrementar sus rentas en 2024 por venta de inmuebles, planes de pensiones o letras del Tesoro.
El Boletín Oficial de Les Corts Valencianes publicó este jueves la declaración anual de rentas de sus diputados referidas al ejercicio 2024. Un documento que año tras año sus señorías están obligados a presentar desde que así se acordó en 2013.
En el listado no solo se puede consultar quiénes fueron los parlamentarios que más ingresos obtuvieron el año pasado, sino también, en algunos casos, la procedencia de dichos rendimientos, si bien el detalle que ofrecen las declaraciones presentadas varía de unos diputados a otros.
Así, por ejemplo, el ranking de los que tuvieron mejores rentas lo encabezan los miembros de la Mesa de Les Corts. Todos ellos declararon unas cuantías mayores que la que percibió el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su primer año completo como jefe del Consell. Mazón, de hecho, ocupa el décimo lugar en el listado.
En primer lugar se sitúa la presidenta de la Cámara valenciana, Llanos Massó, de Vox. La diputada declaró haber ingresado 99.797,81 euros por rendimientos del trabajo del parlamento, 173,25 por rendimiento de capital mobiliario, 3.102,17 por bienes inmuebles y 19.338,16 euros por regímenes especiales de imputación de rentas. En total, 122.410 euros.
Le sigue el vicepresidente de Les Corts, Alfredo Castelló, que declaró unos ingresos totales de 63.613 euros por rendimientos de trabajo, 22.933 por pensión de viudedad, y 19.366 euros por la venta del 64% de una vivienda. En suma, 105.912 euros.
El secretario primero de la Mesa, Víctor Soler (PP), presentó una declaración en la que hizo constar que tuvo ingresos por valor de 94.788 euros, y la secretaria segunda, María Josep Amigó (Compromís), 89.199 euros declarados el año pasado.
La quinta miembro de la Mesa de la Cámara, Magdalena García, del PP, en realidad, no se encuentra entre las mejor retribuidas, dado que accedió al cargo después de la renuncia de Gabriela Bravo en enero de 2025 para regresar a la Fiscalía.
Ahora bien, más allá de los miembros del máximo órgano de dirección de la Cámara, también hay diputados cuyas rentas superaron a las del presidente del Gobierno valenciano. Es el caso, por ejemplo, del portavoz del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, cuya renta alcanzó los 88.151 euros, tan solo precedido por su compañero de grupo, el diputado Eduardo Dolón.
El también alcalde de Torrevieja declaró unas retribuciones de 94.327 euros provenientes de Les Corts y del Ayuntamiento que dirige.
Junto a los que mejores rentas tuvieron se encuentra también el diputado de Vox, David Muñoz. El parlamentario de la circunscripción de Castellón declaró por rendimientos de trabajo 89.745 euros. Su compañera de grupo, la diputada y exportavoz, Ana Vega, también tuvo unos ingresos en 2024 elevados: 87.680 euros.
Por su parte, de la bancada de la izquierda, la socialista Núria Pina es de las que mejores rentas declararon. En total, 87.519 euros. Y le sigue en el ranking el presidente del Gobierno valenciano, que declaró en 2024 unas retribuciones de 86.015 euros.
Los portavoces
Por lo que respecta a los portavoces de los grupos, el socialista, José Muñoz, declaró 71.735 euros por la nómina de Les Corts y 286,85 euros de intereses del plan de pensiones.
El líder de Compromís, Joan Baldoví, declaró un salario del Parlamento valenciano de 76.490,48 euros, 2.548,69 euros por letras del Tesoro, 1,4 euros por participación en fondos propios de entidades y 1.264,46 euros en bienes inmuebles no afectos a actividades económicas.
El síndic de Vox, José María Llanos, declaró haber percibido unas retribuciones de Les Corts de 54.020,54 euros en 2024, por trienios de la Universitat de València 7.469,88 euros y por obras científicas 10,79 euros.
La alcaldesa de València, que también es diputada del PPCV, María José Catalá, declaró retribuciones salariales de 68.758 euros, 6.619,35 euros por arrendamientos de bienes inmuebles y 4,89 euros por dividendos y demás rendimientos por participación en fondos propios de entidades.