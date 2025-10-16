Compromís pide a Bernabé responsabilidades por la "brutalidad policial" en la protesta contra Hapoel Tel-Aviv

Compromís ha exigido este jueves a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que "depure responsabilidades por la brutalidad policial en la concentración de este miércoles contra el genocidio de Gaza".



Cinco personas fueron detenidas este miércoles por la Policía Nacional en la concentración contra Israel frente al Roig Arena donde el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv jugaron un partido de la Euroliga a puerta cerrada, una protesta que acabó con cargas policiales y una manifestante y tres agentes heridos leves.



Cerca de mil personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron a partir de las 18 horas en los aledaños del Roig Arena para protestar contra las acciones de Israel en Palestina. Aunque en principio, había cuatro puntos de protesta, con el paso de la tarde se reunieron en uno.

Sobre estos hechos, la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, ha señalado: "hemos podido ver imágenes de una brutalidad policial absolutamente desproporcionada, que concluyeron con la detención injustificada de cinco personas que se estaban concentrando pacíficamente".



"En los vídeos, además de la actuación represiva de la Policía, se puede escuchar cómo se da la orden de fuego a discreción, y a Compromís se nos ha hecho llegar uno de los proyectiles que la Policía disparó indiscriminadamente contra los manifestantes, balas normalmente utilizadas para dispersar en situaciones de disturbios graves", ha agregado Robles.



Por ello, Compromís ha pedido a Bernabé "que depure responsabilidades en la policía por esta actuación negligente" y que "si no es capaz de hacerlo, deberá ser ella quien asuma las responsabilidades. No se puede estar por el día saliendo a la calle con un pañuelo palestino y un pin de sandía, manifestándose por los Derechos Humanos, y por la noche reprimiendo con cargas policiales totalmente desproporcionadas el derecho de manifestación de los activistas por los Derechos Humanos".



Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, ha presentado junto con otros diputados de IU varias preguntas al Gobierno sobre la actuación policial de este miércoles en Valencia.



En su escrito Ibáñez reclama información sobre la cantidad de agentes que integraban el dispositivo de seguridad, las personas que han resultado heridas, detenidas o retenidas, cuál es el motivo de que se produjesen cargas policiales, las indicaciones que dio previamente la Subdelegación del Gobierno, si se ha identificado a los agentes que realizaron las cargas y se les va a expedientar y si asistieron agentes infiltrados a la manifestación.



En relación con estos mismos hechos, el Sindicat d'Estudiants había exigido la puesta en libertad "inmediata y sin cargos" de dos de sus miembros, que ayer fueron detenidos en estas concentraciones.



El portavoz de este sindicato estudiantil, Mario Tercero, ha explicado a EFE que "hubo decenas de heridos con brechas en la cabeza y fracturas" y que se produjeron "detenciones arbitrarias cuando la gente intentaba identificarse, como pidieron los agentes".

"Lo que vivimos ayer recuerda más a Estados Unidos que a un régimen democrático", ha agregado el portavoz del Sindicat, que ha denunciado que sus compañeros detenidos estuvieron "seis horas esposados, sin agua ni comida ni posibilidad de ir al baño".



Desde Intersindical Valenciana también se ha denunciado la "represión policial" y se advierte de "posibles acciones legales" para denunciar lo que, a su juicio, fue un "ataque contra el derecho de manifestación y las libertades sindicales".