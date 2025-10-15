Las víctimas de la dana serán las primeras en comparecer en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados

Las víctimas de la dana del pasado 29 de octubre serán las primeras en comparecer en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, según ha anunciado este miércoles la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant.

Esta era una de las reclamaciones de las asociaciones de víctimas más representativas, y los partidos de la izquierda querían cumplir con este gesto simbólico. Más aún, después de que en la comisión de investigación de Les Corts -donde PP y Vox tienen mayoría- no fueran citados los primeros. A día de hoy todavía no hay fecha concreta para que acudan al Parlamento valenciano.

En este sentido, la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha celebrado que en la Cámara Baja "por fin las víctimas" vayan a tener "voz". La previsión, sin embargo, es que las comparecencias no arranquen hasta después del aniversario de la tragedia, pues la demora de los partidos de la izquierda en acordar un listado de comparecientes ha dilatado todos los plazos.

Las reticencias del PSOE a que acudiera Pedro Sánchez bloquearon la comisión durante más de seis meses. Y no fue hasta la semana pasada cuando lograron desencallar el pacto: los socialistas accedieron a que el presidente del Gobierno acudiera a la comisión, aunque en un apartado dedicado a la reconstrucción y no al análisis de la gestión de la tragedia, donde sí está incluida la intervención de Carlos Mazón.

Así, las primeras intervenciones serán las de las asociaciones de víctimas, seguidas del propio presidente de la Generalitat Valenciana. "Por fin escucharemos a los máximos responsables de la tragedia, con Mazón a la cabeza", ha señalado Morant en los pasillos del Congreso este miércoles.

Previamente, se espera que el jefe del Consell acuda a la comisión de investigación de Les Corts Valencianes. La previsión es que acuda antes del 29 de octubre, cuando está previsto que se celebre el Funeral de Estado.

Aunque no existe fecha concreta, lo cierto es que la próxima sesión está fijada en el calendario para el próximo 14 de octubre, después de que se suspendiera la del 30 de septiembre por la previsión meteorológica.

En esta, el PP y Vox habían introducido de manera urgente la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

A pesar de retomar el calendario de trabajo, Polo ha decidido no acudir al Parlamento valenciano, como tampoco lo hizo con la comisión de estudio del Ayuntamiento de Valencia, en una estrategia marcada por el Gobierno central.