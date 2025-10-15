Una técnico dice que no llegó a Emergencias el ofrecimiento de agentes de la Conselleria para vigilar los barrancos de la dana

Una técnica de Protección Civil en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha afirmado este miércoles ante la jueza que investiga la gestión de la dana que el ofrecimiento del Consell de enviar agentes medioambientales para que vigilaran los barrancos el pasado 29 de octubre "no llegó" a la Sala.

Así se ha pronunciado la técnica Eva Seco, en calidad de testigo, en el Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la tragedia que dejó 229 víctimas mortales y unos daños materiales que la Generalitat Valenciana y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) cifra en más de 17.800 millones de euros.

Según su testimonio, el 29 de octubre acudió a su puesto de trabajo sobre las 7.50 horas e hizo un informe de seguimiento de las lluvias. Preguntada por una solicitud de colaboración que el día 28 se hizo a agentes medioambientales y sobre la que ya testificó una compañera suya, la técnico ha explicado que ese día tuvieron una reunión ante la previsión del temporal para tratar los turnos en caso de ser necesario para cubrir la Sala.

Como consecuencia de la reunión, ha explicado, se pusieron en contacto con varios organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Aemet, Bomberos o CEPIF. Su compañera habló en concreto con esta última entidad y la contestación, "parece ser", fue que no se iban a movilizar los agentes medioambientales.

A ella le resultó extraño que no tuvieran autorización para movilizarse dado que eran parte del Plan de Emergencias, ha manifestado.

Al día siguiente, con la situación como estaba, la testigo ha manifestado que en la Sala no constaba ningún ofrecimiento de agentes medioambientales para vigilar barrancos. "Ese ofrecimiento no llegó a Sala", ha concretado. "Lo que yo sé es que los habían desmovilizado por riesgo laboral", ha añadido.

Por este motivo se optó por los bomberos forestales y se les mandó a un punto del Magro y a dos del barranco del Poyo, ha especificado la testigo. En este sentido, ha insistido también en que antes de irse de la Sala no llegó información sobre la posibilidad de mandar un Es-Alert.

Conviene apuntar que la gestión de los agentes medioambientales es una de las cuestiones más polémicas. La Conselleria de Medio Ambiente informó en abril que la Generalitat puso a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias a un total de 264 efectivos seis horas antes del desbordamiento del barranco del Poyo.

Unos agentes dependientes de la Conselleria de Justicia e Interior. Sin embargo, según la declaración de una testigo, Medio Ambiente denegó a estos mismos agentes apenas 24 horas antes, el 28 de octubre, para hacer ese mismo cometido: vigilar los barrancos.