Ya es oficial: El Valencia Basket-Hapoel IBI Tel Aviv de Euroliga se jugará a puerta cerrada este miércoles en el Roig Arena

El Valencia Basket disputará el encuentro de este miércoles (20.30 horas) ante el Hapoel IBI Tel Aviv israelí, correspondiente a la jornada 4 de la Fase Regular de la Euroliga, a puerta cerrada en el Roig Arena.

A través de un comunicado el club ha declarado que cree "conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad y apostar por la decisión 'menos mala'".

"Ante el riesgo existente y las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la delegación del gobierno, el Club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores, tomando la decisión de que el encuentro se dispute a puerta cerrada", avanza la entidad en su página web.

Desde el Valencia Basket explican que "ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido" y reconocieron que, "en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos".

"Pero, en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la familia 'taronja' y apostar por la decisión 'menos mala'", zanja el comunicado.

La entidad 'taronja' ya anunció que no vendería entradas para el encuentro, aunque no se conocía si los 11.000 abonados del club podrían asistir al partido frente al conjunto israelí, después de las manifestaciones propalestinas en otros eventos deportivos como La Vuelta este verano.

El Valencia Basket comunica ahora que se jugará a puerta cerrada, apenas dos días después de que La Laguna Tenerife y Baxi Manresa también anunciaran conjuntamente que sus partidos de esta semana contra Bnei Herzliya y Hapoel Jerusalem, equipos de Israel, en el Santiago Martín y el Nou Congost se jugarán a puerta cerrada.