El hermano de Ximo Puig, a juicio por estafa tras "falsear facturas" para obtener ayudas de la Generalitat valenciana

Francis Puig, hermano del expresidente valenciano Ximo Puig, irá a juicio por estafa agravada. Así lo ordena una resolución judicial, fechada este mismo martes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Salvo sorpresa, el empresario audiovisual se sentará en el banquillo de los acusados por, supuestamente, falsear facturas para obtener subvenciones públicas concedidas por la Generalitat valenciana, presidida hasta 2023 por el socialista Ximo Puig.

El juez Jorge Martínez Ribera considera que Francis Puig —junto a su socio, Juan Enrique Adell también acusado— usó, para lograr estas ayudas, "documentos falsos" o trató de que le fuesen subvencionados ciertos gastos que no eran merecedores de ello.

Una actuación que, "en definitiva, produjo el trasvase a favor de los encausados de fondos correspondientes a la Administración", resume el magistrado.

El Partido Popular, personado en esta causa como acusación popular, pidió que el fuera impuesta al empresario una pena de diez años y nueve meses de cárcel.

Así lo solicitó el abogado Víctor Soriano, en representación de la senadora Eva Ortiz, encargada de representar al PP en este procedimiento.

