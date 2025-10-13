Una menor de 14 años sufre un traumatismo craneoencefálico tras ser golpeada por el tranvía al cruzar la vía

Una menor ha sufrido un traumatismo craneoencefálico tras ser golpeada por un tranvía cuando cruzaba la vía en la parada de 'La Cadena', en la Avenida de los Naranjos, y ha sido hospitalizada con pronóstico reservado.

El suceso ha tenido lugar durante la mañana de este lunes, cerca de las 8:00 horas. Además, ha provocado la interrupción de la circulación de las Líneas 4,6 y 8 de Metrovalencia durante una hora. Estas ya funcionan, aunque con retrasos.

La menor, de 14 años de edad, ha cruzado "de manera indebida" en la parada, según han informado fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) a EFE.

La niña ha sido golpeada por el tranvía, aunque indican que estaba consciente y ha sido trasladada en una ambulancia.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que la menor, que presentaba un traumatismo craneoencefálico, ha sido asistida por el SAMU y trasladada al Hospital Clínico de Valencia.

Tras el suceso, la circulación de las líneas L4, L6 y L8 ha quedado interrumpida durante cerca de media hora entre Tarongers y Dr. Lluch, Tarongers y Marítim y Neptú y Marítim y aunque ya se ha restablecido, lo hace con retrasos.