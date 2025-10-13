Mazón denuncia que Aemet ha avisado sin antelación de la nueva alerta roja en Valencia: "Ha sido de ahora para ahora"

El presidente de la Generalitat se reúne con representantes de los servicios de emergencias en el PMA del Ayuntamiento de Orihuela, a 10 de octubre de 2025. Europa Press / Roberto Plaza

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha denunciado este lunes que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya avisado "sin anticipación" de la nueva alerta roja en Valencia: "Ha sido de ahora para ahora".

"En esta ocasión el aviso no es de previsión", sino que es "por observación", ha señalado el jefe del Consell, tras asistir en Alicante al encuentro sobre el trasvase Tajo-Segura junto a Andalucía y Murcia y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

"Las contradicciones que vive nuestra tierra hacen que, el mismo día que nos juntamos y que afianzamos el frente común por el riesgo cierto de sequía que tiene nuestra tierra, hace apenas unos minutos se nos acabe de comunicar por parte de Aemet el nivel rojo en el sur de la provincia de Valencia, concretamente en la Ribera y la Safor", ha expresado.

"Fíjense qué dos cuestiones en un mismo día, ¿no?", ha agregado el dirigente valenciano, que ha expuesto que en este fenómeno Aemet no haya avisado con antelación.

Ante esta situación, Carlos Mazón ha informado de que el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha convocado una reunión técnica de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) en l'Eliana a las 13.30 horas.

A continuación, se ha dado parte al pleno del Consell en una reunión telemática a partir de las 14.30 para, según Mazón, "ir observando y recibir el parte del conseller con respecto a la situación".

"Esto es lo que le puedo decir con respecto a lo que nos acaba de trasladar Aemet ahora mismo, el mismo día en el que estamos de nuevo con el riesgo de sequía", ha manifestado a los medios el presidente de la Generalitat.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado la alerta roja por lluvias para este mismo lunes en el litoral sur de Valencia y ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de estas zonas, después de que la Aemet haya elevado el aviso.

La entidad también ha advertido de la posibilidad de que se produzcan tormentas de intensidad torrencial en la zona entre la Safor y la Valldigna.