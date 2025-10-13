El equipo de 'hockey' valenciano atrapado por la dana Alice en Tarragona: "Pasamos 8 horas encerrados en el bus de vuelta"

El equipo de 'hockey' CH Carpesa atrapado por la dana Alice en Tarragona. EE

Dos encuentros en dos días y un regreso a casa un tanto inesperado. El Club Hockey de Carpesa disputaba este fin de semana dos partidos de la temporada en Cataluña. Pero a su vuelta a Valencia, se toparon de frente con la dana Alice.

Atrapados en la autopista AP-7 debido a las lluvias torrenciales, el equipo CH Carpesa, de división de honor B, pasó ocho horas encerrado en el autobús. Así lo relata Pablo Palanca, uno de los jugadores, a EL ESPAÑOL.

"Salimos a las 16:00 horas de Barcelona. Sabíamos que llovía, pero no éramos conscientes de la gran tromba de agua que había caído. Desde la ventana veíamos bastantes destrozos, hasta que llegamos a un momento de gran retención", cuenta.

Lo cierto es que las fuertes precipitaciones en la provincia de Tarragona obligaron a cortar la carretera N-340 y la autopista AP-7, donde discurría una lengua de agua que no permitía el paso a los vehículos.

"Intentamos alcanzar alguna salida para dar la vuelta, pero lo único que podíamos hacer en ese momento era avanzar, hasta que nos topamos con el tramo de carretera más afectado, donde el agua bloqueaba el paso", relata el jugador valenciano.

Siete horas más tarde, sobre las 23:00h, pudieron dar marcha atrás. No les quedó otra opción que volver a Salou para pasar la noche. A esa hora, encontrar alojamiento para 40 personas, entre el equipo, el staff y los padres acompañantes, se convirtió en un reto.

"Fue un jaleo encontrar un hotel donde nos aceptaran para dormir, pero por suerte pudimos descansar", explica Pablo.

A media mañana de este lunes han podido poner rumbo hacia Valencia. "Estamos ahora justo en el punto donde ayer había más agua. Por el momento, la misma carretera está liberada", señala.

Palanca describe también que se nota la cantidad de tráfico y camiones que hay este lunes, donde la circulación, dice, "es más lenta de lo habitual" debido a los estragos del temporal.

A pesar de las dificultades vividas a causa de la dana Alice, el CH Caroesa puede celebrar una victoria y un empate: el sábado en Castelldefels ganaron 0-2 contra el Club Hoquei Castelldefels; y el domingo quedaron empate 2-2 contra el Pedralbes en el Real Club de Polo de Barcelona.

CH Carpesa tras disputar uno de sus partidos este fin de semana en Cataluña. EE

Circulación cortada

Adif mantiene interrumpida la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo en las provincias de Tarragona y Castellón a causa de los "importantes daños" en la línea ferroviaria causados por la dana Alice, informa en un comunicado este lunes.

La suspensión se prolongará, al menos, durante todo este lunes. Hasta el momento, ya ha desplegado todos los medios técnicos y humanos disponibles para inspeccionar el estado de la infraestructura y realizar las reparaciones necesarias cuando sea posible.

Pese a ello, el restablecimiento del tráfico "está condicionado a la evolución de la meteorología y la reparación de los daños".

Entre Ulldecona y L'Aldea (Tarragona) se sigue inspeccionando el tramo. Hasta el momento se han detectado inundaciones en las vías y arrastres de la capa de balasto, entre otros daños.

En la vía 1 trabajan ahora un tren con nueve tolvas de balasto, una perfiladora y una bateadora.

Por otro lado, a causa de la caída este domingo de un rayo en un edificio técnico de señalización de Benicarló (Castellón), se han localizado daños de diversa importancia en las redes de señalización e instalaciones de seguridad que afectan a los sistemas de control de tráfico.

En este punto se están reponiendo los elementos dañados: tarjetas electrónicas, cableados y conexiones.

Entre Benicarló y Alcalà de Xivert se van a suspender temporalmente los trabajos vinculados al cambio de ancho en el Corredor Mediterráneo para dotar de más capacidad de tráfico a este tramo.